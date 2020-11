Bloomberg berichte, dass die Gespräche zwischen Liberty Steel (ISIN ZAE000127148 / WKN A0RCNQ) und thyssenkrupp über den Erwerb des Stahlgeschäfts von thyssenkrupp Fortschritte machen würden. Liberty Steel könnte in den kommenden Wochen Zugang zu den Büchern von thyssenkrupp erhalten und ein Due-Diligence-Verfahren beginnen. Allerdings gebe es noch keine offizielle Bestätigung, und Bloomberg berichte, dass das endgültige Angebot noch nicht vorliege.



Merck (ISIN DE0006599905 / WKN 659990) habe angekündigt, dass es 10 Millionen Euro in ein neues Modulwerk in der Region Darmstadt in Deutschland investieren werde. Das Werk sei Teil einer Partnerschaft zwischen Merck und Siemens, deren Ziel die Digitalisierung der Produktion sei. Es werde erwartet, dass es bis 2022 fertiggestellt sein werde.



Die South Korean Fair Trade Commission sei gebeten worden, eine staatsanwaltschaftliche Untersuchung der Preisgestaltung in der Anwendung Delivery Hero's im Land einzuleiten. Nach Angaben des südkoreanischen Ministeriums für KMU und Neugründungen habe Delivery Hero seine Geschäftsposition missbraucht und zum Nachteil der Restaurants gehandelt.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (26.11.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten Aktienindices aus Westeuropa notieren am Donnerstag mehr oder weniger flach, so die Experten von XTB.Die Liquiditätsbedingungen würden angesichts des Mangels an US-Händlern gedämpft bleiben, da die Vereinigten Staaten heute Thanksgiving feiern würden. Die britischen Aktien würden auffallen, da der FTSE 100 (UK100) um etwa 0,5% falle. Die Veröffentlichung des EZB-Sitzungsprotokolls um 13:30 Uhr sei ein wichtiger Punkt im heutigen Kalender, aber es sei unwahrscheinlich, dass dies einen größeren Einfluss auf die Märkte haben werde. WKN 846900 ) befinde sich weiterhin im Aufwärtstrend. Die Bullen würden die Rückzüge in Richtung der 50-Stunden-Linie als Gelegenheit nutzen, um in den Markt einzusteigen. Die Tests des oben erwähnten gleitenden Durchschnitts fänden oft in der Nähe früherer Swing-Levels statt und eine ähnliche Situation könne heute beobachtet werden. Der DE30 sei heute Morgen gefallen und habe Unterstützung beim gleitenden Durchschnitt gefunden, der auch mit dem lokalen Hoch vom 23. November zusammenfalle. Sollte es diesmal zu einem ähnlichen Aufschwung kommen, könnten die Bullen das jüngste Hoch bei 13.350 Punkten anstreben. Ein mittelfristiger Widerstand sei im Bereich von 13.650 Punkten zu finden, wie die Experten von XTB in der gestrigen Analyse angedeutet hätten (potenzielle Spanne des Ausbruchs aus dem aufsteigenden Dreiecksmuster).