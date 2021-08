Unternehmensnachrichten



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99) habe seine Prognosen für das Gesamtjahr 2021 angehoben. Der deutsche Energieversorger rechne mit einem EBIT von 4,4 bis 4,6 Mrd. Euro, nach zuvor 3,8 bis 4,0 Mrd. Euro. Der bereinigte Nettogewinn werde voraussichtlich 2,2 bis 2,4 Mrd. Euro erreichen, gegenüber 1,7 bis 1,9 Mrd. Euro. Der Grund für die Anhebung sei die Rückerstattung von 500 Millionen Euro, die E.ON von der deutschen Regierung für den Atomausstieg erhalte.



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000) sei heute auf Talfahrt. Die Aktien würden um 7% fallen, nachdem das Unternehmen mitgeteilt habe, dass es für das im September endende Geschäftsjahr einen negativen freien Cashflow vor Fusionen und Übernahmen in Höhe von 1,2 bis 1,5 Mrd. Euro erwarte. Frühere Prognosen seien von einem Free Cash Burn von 1 Mrd. Euro ausgegangen. Das Unternehmen habe ein bereinigtes EBIT in Höhe von 266 Millionen Euro im zweiten Quartal 2021 gemeldet.



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888) habe für Q2 einen Nettoverlust von 9 Mio. Euro gemeldet, nach einem Nettoverlust von 123 Mio. Euro in Q2 2020. Der Verlust pro Aktie habe 0,27 Euro betragen, verglichen mit einem Verlust pro Aktie von 3,75 Euro im letzten Jahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe einen positiven Wert von 25 Mio. Euro erreicht, gegenüber einem Verlust von 129 Mio. Euro. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um mehr als 92% auf 1,30 Milliarden Euro gestiegen. (11.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch uneinheitlich, so die Experten von XTB.Die Aktien aus Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien würden zulegen, während die Aktien aus den Niederlanden, Polen und Russland nachgeben würden. Der deutsche Leitindex notiere unverändert, nachdem er die Verluste vom Beginn des Kassahandels wieder aufgeholt habe. Das wichtigste Ereignis des Tages sei die Veröffentlichung der US-VPI-Daten um 14:30 Uhr. Eine weitere Beschleunigung des Preiswachstums in den USA könnte die Chancen auf eine rasche Rückführung der quantitativen Lockerung erhöhen und sich daher negativ auf die Aktienmärkte auswirken.