Unternehmensnachrichten:



Die Aktie von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4) sei um über 4,0% nach oben gesprungen, nachdem neue EU-Vorschriften zur Einstufung von Arbeitnehmern die Unternehmen nicht mehr dazu zwingen würden, Auftragnehmer als Arbeitnehmer zu behandeln, was mit zusätzlichen Kosten verbunden gewesen wäre. Stattdessen müssten die Unternehmen nur noch nachweisen, dass es sich bei den Auftragnehmern tatsächlich um solche handle.



Die Aktien von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000) seien um fast 2,0% gestiegen, nachdem der Automobilhersteller bekannt gegeben habe, dass er sein einmillionstes Elektrofahrzeug verkauft habe und plane, bis 2025 insgesamt zwei Millionen Elektrofahrzeuge zu verkaufen.



Das vielversprechende Medikament von Merck zur Behandlung von Covid-19 könnte bereits in diesem Monat die Zulassung in den USA erhalten, aber generische Versionen für einkommensschwache Länder seien noch Monate entfernt. (07.12.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices eröffneten den heutigen Handelstag höher, was auf die Lockerung der chinesischen Geldpolitik und die wachsende Zuversicht zurückzuführen ist, dass der weltweite Aufschwung nicht wie ursprünglich erwartet durch die Omicron-Krise beeinträchtigt wird, so die Experten von XTB.Andererseits bedeute dies aber auch, dass die Zentralbanken weiterhin auf dem Weg seien, den Märkten ihre Stimulierungsmaßnahmen zu entziehen, was den Aktien langfristig schaden könnte. Die jüngsten Daten würden zeigen, dass die Industrietätigkeit in Deutschland im Oktober so stark gestiegen sei wie seit einem Jahr nicht mehr, während die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im Dezember von 31,7 auf 29,9 zurückgegangen seien, jedoch über den Schätzungen der Analysten von 25,1 gelegen hätten. Die Wirtschaft des Euroraums sei in den drei Monaten bis September 2021 um 2,2% gegenüber dem Vorquartal gewachsen, nach einem nach oben revidierten Wachstum von 2,2% im vorangegangenen Zeitraum, und habe damit ersten Schätzungen entsprochen.