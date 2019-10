Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) habe eine Empfehlung durch die Bank of America Merrill Lynch erhalten. Die US-Investmentbank habe ihre Empfehlung für die Aktie auf "underperform" gesetzt. Das Kursziel sei auf 12,20 EUR festgelegt worden, was einen Rückgang von mehr als 15% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs bedeute.



Die Credit Suisse habe für die Aktie der Deutschen Börse (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005) eine "neutrale" Empfehlung herausgegeben und das Kursziel auf 140,40 EUR gesetzt.



Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200) habe gestern ihre neue Strategie 2025 vorgestellt. Das Unternehmen strebe für 2020 ein EBIT von mindestens 5 Mrd. EUR und für 2022 ein EBIT von mindestens 5,3 Mrd. EUR an. Für den Zeitraum von 2020 bis 2022 werde ein Rückgang der Investitionen zwischen 8,5 Mrd. und 9,5 Mrd. EUR erwartet. Bis 2025 wolle das Unternehmen bis zu 2 Mrd. EUR investieren, während die Ausschüttungsquote in den Bereich von 40% bis 60% fallen sollte.



Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610) habe bekannt gegeben, dass es 49% der Anteile an Primetals Technologies an seinen Partner Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery verkaufen werde. Nach dem Verkauf werde Mitsubishi-Hitachi die volle Kontrolle über das Unternehmen haben. Die Unternehmen hätten keine finanziellen Details der Transaktion bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion werde für Anfang 2020 erwartet. (01.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktienindices profitierten von der positiven Stimmung, die während des asiatischen Handels vorherrschte, und eröffneten am Dienstag höher, so die Experten von XTB.Aktien aus Italien und Portugal würden am meisten steigen, während der polnische Index WIG20 (W20) (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) am schlechtesten abschneide. Unternehmen aus der Automobilbranche seien unter den größten Outperformern zu finden.