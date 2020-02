Jüngsten Berichten zufolge sei der Roundup-Prozess in St. Louis abgesagt worden. Es seien keine Einzelheiten bekannt, aber es sehe so aus, als ob Bayer (BAYN.DE) (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) eine Einigung mit dem Kläger erzielt habe oder das Verfahren auf unbestimmte Zeit eingestellt worden sei.



Die Lufthansa (LHA.DE) (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) habe gesagt, dass man das Flugverbot nach China auszuweiten werde. Zuvor habe die Fluggesellschaft alle Flüge nach Peking und Shanghai bis zum 9. Februar ausgesetzt, nun wolle sie alle Flüge bis zum 29. Februar einstellen.



BASF (BAS.DE) (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) und Covestro (COV1.DE) (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214) würden heute höher notieren. Die positive Entwicklung sei auf eine Stellungnahme der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes zurückzuführen. Wie die Behörde mitgeteilt habe, seien die Wasserstände am Rhein-Engpass Kaub in den vergangenen drei Tagen um mehr als 1,3 Meter gestiegen. Die Entwicklung senke das Risiko von Unterbrechungen der Anlagen von Covestro und BASF in der Nähe des Flusses.



Analystenreaktionen



- HeidelbergCement (HEI.DE) (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700) sei bei On Field Investment Research auf "Outperformance" heraufgestuft worden (Kursziel: 88 EUR).



- Die Deutsche Bank habe ihre "Kaufen"-Bewertung für Delivery Hero (DHER.DE) (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4) beibehalten (Kursziel: 83 EUR). (04.02.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Indices haben heute ihren Rückgang gestoppt und damit die Stimmung in anderen Teilen der Welt verbessert, so die Experten von XTB.Die europäischen Aktien würden stark ansteigen, wobei die meisten westeuropäischen Indices über 1% höher notieren würden. Aktien aus Italien und Großbritannien würden die Gewinne anführen, während Aktien aus Österreich am stärksten zurückbleiben würden. Unternehmen der Bergbau- und Raffinerieindustrie würden outperformen, während Energieversorger unterdurchschnittlich abschneiden würden.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe heute seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und habe die Obergrenze der lokalen Marktgeometrie sowie die Unterstützungszone bei 13.150 Punkten überwinden können. Der Index sei jedoch an der 100-Stunden-Linie auf Widerstand gestoßen, nach einem kurzen Kampf habe allerdings auch dieser durchbrochen werden können. Der nächste wichtige Bereich sei unterhalb der Marke von 13.290 Punkten zu finden. Der DE30 bleibe im Bereich der großen Overbalance-Struktur - entspreche der Abwärtskorrektur von Anfang Oktober 2019. Der Abpraller an der unteren Grenze habe die Hoffnung auf einen länger anhaltenden Aufschwung geweckt.