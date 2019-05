Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe gestern ihre Hauptversammlung abgehalten. Die Veranstaltung sei besonders wichtig gewesen, da viel über eine mögliche Verdrängung des Vorstandsvorsitzenden Paul Achleitner diskutiert worden sei. Während des gesamten Treffens hätten sich die Stimmen der Unzufriedenheit gehäuft, aber am Ende habe Achleitner seinen Posten behalten. Achleitner habe sich die Unterstützung von 72% der Aktionäre gesichert, ein solides Ergebnis, das jedoch unter dem Vorjahreswert von 84% gelegen habe. Andererseits sei den Anlegern mehr Sicherheit gegeben worden, dass ein Umschwung bevorstehe und das Management bereit sei, deutliche Einschnitte vorzunehmen. Einige Aktionäre hätten jedoch davor gewarnt, die Unterstützung für Achleitner und CEO Sewing zurückzuziehen, sollte die Bank weiterhin die Ergebnisse nicht verbessern können.



Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) plane den restlichen Anteil des schwedischen Wohnungskonzerns Victoria Park zu erwerben. Später plane das deutsche Unternehmen, dieses von der Börse zu nehmen.



Einem FAZ-Bericht zufolge plane die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) eine Preiserhöhung der Standard-Briefmarke von 70 auf 80 Cent. Auch andere Arten von Porto sollten künftig teurer werden. Dennoch sei der Bericht vom Unternehmen noch nicht bestätigt worden und die FAZ habe es abgelehnt, ihre Informationsquellen zu nennen.



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) fordere eine Rückzahlung von 3,25%-Anleihen mit einem Nominalwert von 500 Mio. CHF. Gestern sei das Finanzkraft-Rating des Versicherers durch die Ratingagentur Fitch bei AA bestätigt worden, wobei der Ausblick stabil bleibe. (24.05.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte haben am letzten Handelstag der Woche die Sorgen um den Handel etwas gelassener gesehen und die Sitzung höher eröffnet, so die Experten von XTB.Aktien aus Italien hätten am besten performt, gefolgt von Aktien aus den Niederlanden und Belgien. Der ATX (AUT20) ( ISIN AT0000999982 WKN 969191 ) aus Österreich sei zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wiederum mit einem Anstieg von "nur" 0,5% der schwächste Blue-Chip-Index aus Europa. Automobilhersteller seien die größten Gewinner, während Reiseunternehmen am meisten zurückbleiben würden.