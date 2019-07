Nach bisher unbestätigten Berichten habe die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) mit der BaFin und der Europäischen Zentralbank über eine Senkung der Eigenkapitalquote diskutiert. Der Kreditgeber hoffe, dass die Senkung der Kapitalpuffer zur Finanzierung des Restrukturierungsprozesses beitragen werde, der vom Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing entwickelt worden sei. Die Deutsche Bank könnte das Geld für den Restrukturierungsprozess durch ein Aktienangebot aufbringen, aber ein solcher Schritt würde wahrscheinlich von den Aktionären blockiert werden, da sie eine Zinsverwässerung vermeiden möchten. Da die Eigenkapitalquote der Bank nahezu dem von den Aufsichtsbehörden vorgegebenen Mindestwert entspreche, könnte ein grünes Licht der europäischen und deutschen Aufsichtsbehörde die Bedenken der Aktionäre zerstreuen und den Spielraum für scharfe und abrupte Marktreaktionen verringern, sobald die Kapitalquote tatsächlich überschritten werde. Allerdings habe sich bisher keine der beteiligten Parteien zu den Nachrichten geäußert.



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000) habe bekannt gegeben, dass sie O'Keefe Elevator übernehmen werde, ein auf den Vertrieb und Service von Aufzügen spezialisiertes Unternehmen. Seit 1947 sei das Unternehmen thyssenkrupps exklusiver Vertriebspartner für die US-Bundesstaaten Iowa und Nebraska. Die Bedingungen der Transaktion seien jedoch nicht in der Erklärung dargelegt worden, daher sehe es so aus, als müsse man auf weitere Details warten.



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW) notiere heute nach einer Herabstufung durch die HSBC etwas tiefer. Die britische Bank habe ihre Empfehlung für die Aktie von "kaufen" auf "halten" gesenkt, wobei das Kursziel auf 300 EUR festgelegt worden sei. Die Analysten würden argumentieren, dass nach den jüngsten Kursgewinnen ein weiterer Aufwärtstrend begrenzt und kein kurzfristiger Katalysator für die Aufwärtsbewegung zu erkennen sei. (02.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien haben in den ersten Handelsstunden der Sitzung am Dienstag zu kämpfen, so die Experten von XTB.Die Underperformance lasse sich mit der Drohung der USA erklären, der EU neue Zölle aufzuerlegen. Indices aus Osteuropa würden am meisten hinterherhinken, während Aktien aus Großbritannien aufgrund der Abschwächung des GBP anziehen würden. Unterdessen hätten sich die Staats- und Regierungschefs der EU immer noch nicht darauf geeinigt, wer die Spitzenpositionen besetzen solle.