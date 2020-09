Die von dem Milliardär Leon Black geführte Übernahmefirma Apollo Global Management Inc. erwäge nach Angaben von mit der Materie vertrauten Personen eine mögliche Übernahme der Covestro AG (ISIN DE0006062144/ WKN 606214). Die Gespräche würden sich in einem frühen Stadium befinden, und es gebe keine Gewissheit, dass sie zu einer Transaktion führen würden. Beide Seiten hätten keine offiziellen Stellungnahmen abgegeben.



Die Aktie von Covestro habe die heutige Sitzung mit einer bullischen Kurslücke eröffnet und teste derzeit den wichtigen Widerstand bei 48,20 Euro. Sollte es den Käufern gelingen, das Momentum aufrechtzuerhalten, könnte der nächste Widerstand bei 52,58 Euro ins Spiel kommen. Sollten die Verkäufer jedoch die Kontrolle wiedererlangen, könnte die Unterstützung bei 43,20 Euro gefährdet sein.



Die Deutsche Börse AG (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) habe am Donnerstag mitgeteilt, dass sie den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem US-Fintech Quantitative Brokers für eine nicht bekannt gegebene Summe erwäge.



Die Siemens Foundation (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) und Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006/ WKN SHL100) hätten sich mit der gemeinnützigen Organisation Testing for America zusammengeschlossen, um fast 3 Millionen Dollar an Fördermitteln zu spenden, um die sichere Wiedereröffnung von Historisch afroamerikanischen Colleges und Hochschulen (HBCU) zu unterstützen. (18.09.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien werden meist tiefer gehandelt, da die Anleger weiterhin über die steigende Zahl neuer Coronavirus-Fälle besorgt sind, so die Experten von XTB.Die Weltgesundheitsorganisation habe gewarnt, dass die wöchentlichen COVID-19-Infektionen in Europa jetzt höher seien als der erste Coronavirus-Höchststand im März, und habe auf die Wiedereinführung von Lockdown-Maßnahmen in bestimmten Regionen gedrängt. Madrid werde neue Bewegungseinschränkungen einführen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, die nach Angaben der regionalen Behörden entweder am Samstag oder Montag in Kraft treten würden. Die Aktien aus der Reise- und Tourismusbranche seien in der gesamten Region zurückgegangen. Was die Daten angehe, so seien die britischen Einzelhandelsumsätze im August um 0,8% gegenüber dem Vormonat gestiegen und hätten damit leicht über den Erwartungen der Analysten von 0,7% gelegen, was jedoch immer noch eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 3,7% im Juli darstelle.