Heute Nachmittag finde im italienischen Parlament eine Sitzung statt, bei der ein Datum für das Misstrauensvotum festgelegt werden könnte. Wenn es eine Vereinbarung über die Durchführung von Neuwahlen gebe, sollte das Ergebnis für Lega-Chef Matteo Salvini positiv sein, da seine Partei knapp 40% der Unterstützung habe. Unter diesen Umständen würde die rechte Lega sogar in beiden Kammern des Parlaments eine absolute Mehrheit erreichen. Im Gegenzug würde Salvini zusammen mit Berlusconis Forza Italia sogar die Zweidrittelmehrheit erhalten.



Was bedeute das für die italienische Wirtschaft? Obwohl Salvini immer wieder betone, dass seine Partei keinen EU-Austritt plane, halte er gleichzeitig an den Plänen zur Steuersenkung fest - trotz der Gefahr, gegen die europäischen finanzpolitischen Vorschriften zu verstoßen. Verständlicherweise stelle sie ein ernsthaftes Abwärtsrisiko für die Haushaltslage Italiens dar und erhöhe die Verschuldung, die bereits 130% der Wirtschaftskraft übersteige. Dies verdeutliche zudem die starken Unterschiede in Europa hinsichtlich der Haushaltskapazität. Insgesamt scheine die Europäische Union als Ganzes jedoch über eine viel höhere Haushaltskapazität zu verfügen als die USA, deren Schulden über 100% des BIP liegen würden (Euroraum: 86% des BIP). Damit könnte die EU einen Wirtschaftsabschwung besser bewältigen.



Bei Betrachtung einzelner DE30-Titel sei die Aktie von Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843) hervorzuheben, die am Dienstagmorgen um 5% nachgebe - der größte Rückgang seit fast sieben Monaten. Das EBIT im zweiten Quartal habe die Erwartungen verfehlt und das Unternehmen dazu veranlasst, seine Prognose für das Gesamtjahr zu senken. Als Grund für die Anpassung seien die Umsatzeinbußen in China genannt worden. Das bereinigte Ergebnis sei um 9% auf 846 Mio. EUR gefallen, Analysten hätten einen Wert von 869 Mio. erwartet. Schließlich habe das Unternehmen an seiner Prognose für eine EBIT-Marge zwischen 16% und 17% festgehalten. (13.08.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte haben nach den spürbaren Rückgängen in den USA und Asien tiefer eröffnet, so die Experten von XTB.Diese Underperformance könne teilweise auf den von Argentinien ausgelösten Anstieg der Risikoaversion zurückgeführt werden. Der argentinische Peso habe am Montag aufgrund des enttäuschenden Ergebnisses der Präsidentschaftswahlen für den amtierenden Präsidenten Mauricio Macri einen enormen Einbruch erlitten. Andere Risikoquellen sollten jedoch ebenfalls berücksichtigt werden. Zu diesen würden der Brexit gehören, da Großbritannien am 31. Oktober die EU ohne Deal verlassen könnte, und die Politik in Rom, da in Italien in zwei Monaten Neuwahlen stattfinden könnten.