Andererseits könnte dies bedeuten, dass die FED mit der Senkung der Zinsen vorerst warten möchte. Die Erwartungen seien recht hoch, sodass bereits eine Verzögerung die allgemeine Risikostimmung belasten dürfte. Allerdings habe die FED immer das geliefert, was die Märkte gewollt hätten (das sei in der Vergangenheit der Fall gewesen - bei einer marktbasierten Wahrscheinlichkeit über 50%/60%). Daher scheine eine Aufschiebung der Zinssenkung nur möglich zu sein, wenn die Marktteilnehmer ihre Erwartungen an solch einen Schritt im Juli reduzieren würden. Bislang würden die Märkte im Juli eine vollständige Zinssenkung (100%) einpreisen.



Der Beginn des Handels am Montag sei für europäische Aktien recht positiv gewesen, da die meisten von ihnen höher notiert hätten. Seitdem seien jedoch einige Gewinne abgegeben worden, und die wichtigsten Indices würden nach weniger als einer Stunde flach gehandelt. Am deutschen Aktienmarkt lohne sich ein Blick auf folgende zwei Einzeltitel: Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) verliere heute früh mehr als 3% an Wert, nachdem das Unternehmen beschlossen habe, seine Gewinnprognose zum dritten Mal in einem Jahr zu kürzen, was hauptsächlich auf den Abgas-Skandal zurückzuführen sei. Der Automobilhersteller habe im vergangenen Jahr in Europa und den USA wegen übermäßiger Verschmutzung durch seine Dieselfahrzeuge unter Druck gestanden.



Im Gegenzug verliere die Aktie von BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) zum Zeitpunkt des Schreibens mehr als 1%, da sie unter dem Druck der negativen Stimmung gegenüber der deutschen Autoindustrie stehe. Unterdessen habe das Unternehmen am Wochenende mitgeteilt, dass es seine Elektrofahrzeugstrategie beschleunigen werde. Bis zum Jahr 2023 solle die Einführung von 25 verschiedenen Elektromodellen erfolgen (zwei Jahre früher als ursprünglich angenommen). Harald Krüger, Vorstandsvorsitzender von BMW, habe gesagt, dass er den Absatz von Elektroautos um mindestens 30% pro Jahr steigern wolle. (24.06.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Diese Woche könnte für die Marktteilnehmer aufgrund des G20-Gipfels in Japan und eines möglichen Trump-Xi-Treffens (28. Juni) entscheidend sein, so die Experten von XTB.Aus Sicht der Aktienmärkte scheine das Ergebnis dieses Treffens jedoch nicht eindeutig zu sein, insbesondere wenn man die jüngste Sitzung der Federal Reserve berücksichtige. Die FED habe zwar beschlossen, die Zinsen unverändert zu lassen, habe aber gleichzeitig eine mögliche Zinssenkung im Juli signalisiert. Man habe jedoch zwischen den Zeilen lesen können, dass eine solche Zinssenkung hauptsächlich von der weiteren Entwicklung an der Handelsfront abhängen werde - daher scheine alles vom Trump-Xi-Treffen abzuhängen. Eine Deeskalation des Handelsstreits wäre essentiell für die Märkte, da man den Abwärtsrisiken für das globale Wirtschaftswachstum deutlich entgegenwirken könnte.