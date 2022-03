Unternehmensnachrichten



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) habe bereits früher angekündigt, dass sie den Großteil ihrer Geschäfte in Russland einstellen werde. Dies sei jedoch nicht das Ende der Maßnahmen, die die Bank im Zuge des russischen Einmarsches in der Ukraine ergriffen habe. Die Deutsche Bank habe mitgeteilt, dass ihre Vermögensverwaltungs Einheit keine neuen russischen Kunden mehr annehme, die außerhalb Russlands leben würden.



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460) habe angekündigt, dass es seine Cloud-Aktivitäten in Russland einstellen werde. Dieser Schritt komme zu der früheren Entscheidung hinzu, den Verkauf von Produkten in dem Land im Zuge des russischen Einmarsches in der Ukraine einzustellen.



Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC) habe angekündigt, dass es zur Einhaltung der internationalen Sanktionen alle Geschäftsentwicklungen für neue Projekte in Russland aussetzen werde. Für das russische Projekt Arctic LNG 2, für das Linde die Technologie für den Verflüssigungs-Prozess geliefert habe, bedeute dies einen potenziell großen Rückschlag.



Maßnahmen der Analysten



Exane bewerte Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520) mit "underperform". Kursziel werde auf EUR 29,00 gesetzt. (25.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsen Indices notieren am letzten Handelstag der Woche im Plus, so die Experten von XTB.Der deutsche DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der niederländische AEX (NED25) (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) seien mit einem Plus von jeweils rund 0,9% die Spitzenreiter. Der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) liege dagegen mit einem Minus von 0,2% bei Redaktionsschluss im Hintertreffen.Das deutsche ifo-Institut habe heute einen Geschäfts Klimabericht für März veröffentlicht. Der Teilindex für die aktuelle Lage sei von 98,6 auf 97,0 (exp. 96,5) gefallen, während der Teilindex für die Erwartungen von 99,2 auf 85,1 (exp. 92,0) gefallen sei. Infolgedessen sei der Gesamte Geschäftsklimaindex von 98,9 (revidiert auf 98,5) auf 90,8 (exp. 94,2) gesunken. Die ifo-Volkswirte hätten festhestellt, dass sich die Lage in der Lieferkette aufgrund des Krieges in der Ukraine verschlechtert habe und die Preiserwartungen gestiegen seien.