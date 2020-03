adidas (ADS.DE) (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW) habe gesagt, dass es seine Geschäfte in Europa, Kanada und den Vereinigten Staaten bis zum 29. März vorübergehend schließen werde. Die meisten der Schließungen seien gestern wirksam geworden. BMW (BMW.DE) (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000) werde wegen des Coronavirus Produktionsstätten in Europa und Südafrika stilllegen.



Ein fast vollständiger Stillstand der Luftfahrtindustrie setze die Aktien von MTU (MTX.DE) (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT) weiterhin unter Druck. Das Unternehmen verliere heute zweistellig an Wert und hebe sich damit deutlich von den anderen DE30-Mitgliedern ab. JPMorgan habe die Empfehlung für die Aktie auf "underweight" gesenkt und ein Kursziel von 92 EUR festgesetzt. Die MTU-Aktie werde über 60% unter dem Allzeithoch vom Januar 2020 gehandelt.



Analystenreaktionen



- Fresenius (FRE.DE) (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560) sei bei der Commerzbank auf "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 44 EUR).



- adidas (ADS.DE) sei bei der DZ BANK zum "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 210 EUR).



- Die Deutsche Bank habe das Kursziel für die Deutsche Post (DPW.DE) (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200) auf 26 EUR gesenkt. (18.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den globalen Finanzmärkten ist heute schlecht, so die Experten von XTB.Der Future-Handel beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei nach einem erneuten "Limit Down" eingestellt worden, während die meisten europäischen Blue-Chip-Indices in der Verlustzone notieren würden. Die von den Regierungen angekündigten Konjunkturmaßnahmen hätten sich nur kurzfristig auf die Stimmung ausgewirkt, da die Sorgen um das Coronavirus an die Märkte zurückkehren würden.Während sich die Finanzmärkte in erster Linie auf das US-Konjunkturpaket konzentrieren würden, sollte man nicht vergessen, dass auch andere Länder Maßnahmen ergreifen würden. Spanien habe gestern einen umfangreichen Konjunkturplan in Höhe von über 200 Milliarden Euro vorgestellt. Dieser könnte bis zu 20% des spanischen BIP betragen und solle sowohl vom öffentlichen als auch vom privaten Sektor bereitgestellt werden. Andererseits habe die britische Regierung ein großes Rettungspaket vorgestellt, das Hilfe bei der Zahlung von Hypotheken für Haushalte sowie Hilfe für Fluggesellschaften, Geschäfte und das Gastgewerbe umfasse. Der Schatzkanzler habe 350 Milliarden Pfund an staatlich abgesicherten Krediten versprochen. Was Deutschland betreffe, so habe das Land den antizyklischen Puffer von 0,25% auf 0% gesenkt, sodass die Banken die Mittel zur Linderung der Folgen des Ausbruchs verwenden könnten.Nach Angaben des Europäischen Automobilherstellerverbandes hätten die Autoverkäufe in Europa den schlechtesten Jahresstart seit 2013 erlebt. Im Februar seien die Neuzulassungen um 7,2% zurückgegangen, nach einem ähnlichen Rückgang im Januar. Der Verband habe gesagt, dass sich die Zahlen im weiteren Verlauf des Jahres wahrscheinlich verschlechtern würden, da zahlreiche Autohersteller aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs Autohäuser und Fabriken schließen würden.