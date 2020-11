Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Indices aus Westeuropa weisen bei der letzten Handelssitzung der Woche keine großen Kursveränderungen auf, so die Experten von XTB.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei gestern in einer engen Range von 90 Punkten geblieben. Der deutsche Leitindex habe heute Nacht erneut die Unterstützungszone bei 13.230 Punkten getestet und sich auf das gestrige Tageshoch im Bereich von 13.325 Punkten zubewegt. Dennoch hätten die Bullen diesen Widerstand nicht überwinden können und ein Pullback habe begonnen. Der DE30 notiere zum Zeitpunkt des Schreibens nahe der 50-Stunden-Linie. Da der Wirtschaftskalender heute leer sei, könnte sich der Index während des gesamten Handelstages im Bereich von 13.230 bis 13.325 Punkten bewegen. Schlagzeilen im Zusammenhang mit dem Brexit könnten für eine gewisse Volatilität sorgen, aber der Markt habe diese in letzter Zeit ignoriert. Die Wall Street-Sitzung werde heute stattfinden, aber sie werde kürzer sein (15:30 bis 19:00 Uhr).In den letzten 24 Stunden seien keine wichtigen Nachrichten über die deutschen Blue-Chip-Unternehmen veröffentlicht worden, und die DE30-Mitglieder würden inmitten der dünnen Liquiditätslage weiterhin in engen Bandbreiten notieren. Die Autowerte würden die Verluste im DE30 anführen, während die Chemieunternehmen BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) und Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) besser abschneiden würden. Erwähnenswert sei, dass heute Black Friday sei. Allerdings könnten die deutschen Einzelhandelsunternehmen wie zum Beispiel adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) oder CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) Anfang nächster Woche die Umsatzdaten für diese Ereignis vorlegen. (27.11.2020/ac/a/m)