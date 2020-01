Die europäischen Banken stünden heute unter Beobachtung, nachdem die UBS (UBSG.CH) ihren Bericht für Q4/2019 präsentiert habe. Die Schweizer Bank habe die Rentabilitäts- und Kostenziele verfehlt, die sie sich während einer Umstrukturierung vor über einem Jahr gesetzt habe, da die Vermögensverwaltungseinheit weiterhin mit Kapitalabflüssen zu kämpfen habe. Die Ertragsaussichten würden auch andere europäische Banken unter Druck setzen. Die Aktien der Commerzbank (CBK.DE) (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) und der Deutschen Bank (DBK.DE) (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) würden heute Rückgänge verzeichnen.



HUGO BOSS (BOSS.DE) (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF) habe seine vorläufigen Ergebnisse für Q4/2019 veröffentlicht. Der Modekonzern habe einen Umsatz von 825 Mio. EUR (Erwartung: 802,3 Mio. EUR) gemeldet. Das Unternehmen habe festgestellt, dass sich die Verkaufsdynamik in Europa im 4. Quartal 2019 verbessert habe, während die Region Asien-Pazifik weiterhin eine starke Leistung aufweise (ausgenommen Hongkong). Der Bericht für das Gesamtjahr werde am 5. März veröffentlicht.



Die Flugbegleitergewerkschaft UFO solle die Streikpläne bei der Lufthansa (LHA.DE) (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) aufgegeben haben.



Analystenreaktionen:



- Fresenius Medical (FME.DE) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580) sei bei Jefferies auf "Kaufen" heraufgestuft worden. Das Kursziel liege bei 80 EUR.



- Covestro (1COV.DE) (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214) sei beim Bankhaus Lampe auf "Verkaufen" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 36 EUR festgelegt worden.



- Die Lufthansa (LHA.DE) sei beim Bankhaus Metzler auf "Verkaufen" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 12,50 EUR festgelegt worden. (21.01.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa eröffneten heute nach einer schwachen Performance in Asien tiefer, so die Experten von XTB.Die Risikoaversion sei auf die Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus in China zurückzuführen. Der schlechte Ertragsbericht der UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH) übe wiederum zusätzlichen Druck auf den Bankensektor aus. Aktien aus Frankreich und Großbritannien würden in Westeuropa underperformen, während Aktien aus Russland in Osteuropa die Verluste anführen würden.Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland seien von 10,7 auf 26,7 Punkte (Erwartung: 15 Punkte) gestiegen und hätten damit auf dem höchsten Niveau seit Mitte 2015 gelegen. Der Index zur Einschätzung der aktuellen Lage sei von -19,9 auf -9,5 Punkte (Erwartung: -13,5 Punkte) gestiegen. Der ZEW-Erwartungsindex beziehe sich auf die Konjunkturentwicklung für die nächsten sechs Monate.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern nicht nur ein neues 2-Jahreshoch, sondern auch den zweithöchsten Schlusskurs der Geschichte erreicht. Heute bewege sich der Kurs jedoch nach unten, da an den globalen Finanzmärkten eine Risikoaversion vorherrsche. Die Unterstützung bei 13.450 Punkten sei kurz nach der Eröffnung getestet und verteidigt worden. Im Falle eines weiteren Rückgangs würden die 13.375 Punkte sowie die untere Grenze der Handelsspanne als weitere Unterstützungen dienen. Die Struktur des Aufwärtstrends bleibe jedoch erhalten, da immer wieder höhere Hochs und höhere Tiefs ausgebildet würden. Der EZB-Zinsentscheid (Donnerstag) und die vorläufigen EMIs (Freitag) könnten wichtige Impulse liefern.