Der DE30 sei am Dienstag eingebrochen und habe das niedrigste Niveau seit Anfang November erreicht. Der Index notiere innerhalb eines bullischen Trendkanals, nähere sich jedoch der Unterseite. Sollte der Rückgang mit der Größe des vorherigen Rückgangs übereinstimmen, würde der DE30 die untere Grenze des Trendkanals testen (12.760 Punkte). Dieser Bereich diene als erste Unterstützung. Die wichtigere Unterstützung sei etwas tiefer bei 12.640 Punkten zu finden - die untere Grenze der großen Overbalance-Struktur. In der Theorie würde ein Unterschreiten dieser Hürde auf eine Trendwende hindeuten.



Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) habe gesagt, dass er mit der Ertragsentwicklung der Bank im vierten Quartal 2019 zufrieden sei. Laut einer Mitteilung sollten die Erträge aus dem Fixed-Income- und FX-Handelsgeschäft höher sein als im Vorjahr. Die Bank habe auch ihre Ertragserwartungen für die kommenden Jahre nach oben angepasst.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) wolle bis 2030 ein CO2-neutrales Unternehmen werden. Bayer plane, die Emissionen durch Investitionen in energieeffizienten und klimafreundlichen Strom zu reduzieren.



Reaktionen von Analysten:

- MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT) sei durch die UBS von "Neutral" auf "Kaufen" heraufgestuft worden. Das Kursziel sei auf 295 EUR festgelegt worden.



- Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C) sei durch Goldman Sachs von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 36,30 EUR festgelegt worden.



- Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC) sei durch Pareto Securities von "Verkauf" auf "Neutral" herabgestuft worden. Das Kursziel sei bei 201,49 USD festgelegt worden. (10.12.2019/ac/a/m)







