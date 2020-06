Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Das gestrige Hoch beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war ein Überschuss in einer Flaggenbildung, die schon am Dienstag um 16 Uhr begann, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Heute sei großer Verfallstermin (3-facher Verfall), der 2. von vier Terminen im Jahr 2020. Höhepunkt sei wie immer 13 Uhr. Chartanalyse trete teilweise in den Hintergrund. Die DAX-Prognose: Der DAX steige zunächst etwas an (mindestens bis 12.325/12.333, aber nicht über 12.484) und falle dann bis 12.150/12.145 oder 11.925/11.910. Auch 11.800 (EMA200/Tag) stelle noch eine gute Unterstützung dar. Ausgehend von 12.150/12.145 oder 11.925/11.910 steige der DAX oftmals bis mindestens 12.484 oder höher, kaum aber über 12.927. (19.06.2020/ac/a/m)

