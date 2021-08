Der DAX habe am Freitag neue Allzeithochs erreicht, doch die Käufer hätten das Momentum nicht aufrechterhalten können und der Index habe sich zurückgezogen und heute die untere Begrenzung des steigenden Kanals getestet, die mit der lokalen Unterstützung bei 15.878,7 Punkten zusammenfalle. Solange der Preis darüber liege, wäre ein weiterer Aufwärtsimpuls dennoch möglich. Sollte der Kurs jedoch nach unten ausbrechen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der nächsten Unterstützung bei 15.800 Punkten beschleunigen.



Die Aktien der Deutschen Lufthansa seien um mehr als 3% gefallen, nachdem die deutsche Finanzagentur laut Reuters angekündigt habe, dass sie in den kommenden Wochen bis zu einem Viertel ihres 20%-igen Anteils an der geretteten Fluggesellschaft verkaufen wolle.



Delivery Hero habe letzte Woche bekannt gegeben, dass es kein Angebot für seinen britischen Konkurrenten Deliveroo in Erwägung ziehe, kurz nachdem das deutsche Unternehmen einen Anteil von über 5,0% an dem in London notierten Online-Essenslieferdienst erworben habe.



HSBC (ISIN GB0005405286 / WKN 923893) werde Versicherungsanlagen von AXA in Singapur für 575 Millionen Dollar erwerben, da eine der größten Banken plane, ihr Versicherungs- und Vermögensgeschäft zu erweitern. (16.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enttäuschende makroökonomische Daten aus China, Virenausbrüche und geopolitische Spannungen drückten auf die Stimmung der europäischen Indizes zu Wochenbeginn, so die Experten von XTB.Die täglichen Infektionszahlen in Deutschland seien so stark angestiegen wie seit Mai nicht mehr, während die Anleger die möglichen geopolitischen Auswirkungen des plötzlichen Zusammenbruchs der afghanischen Regierung und der Übernahme der Hauptstadt Kabul durch die Taliban genau beobachtet hätten. Was die Wirtschaftsdaten anbelange, so sei die Produktion in China so wenig gestiegen wie seit August 2020 nicht mehr, und das Wachstum des Einzelhandels sei auf ein Sieben-Monatstief gesunken.