Dafür würden SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF), Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF), Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF), Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1), ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) und Hamburger Hafen und Logistik AG (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) den Smallcap-Index verlassen.



Änderungen im TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327)



Vantage Towers AG und Suse S.A. Löschungen kämen für LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) und Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) in den Technologieindex.



Hintergrund der Reform



Die Erweiterung des DAX bilde den Abschluss eines umfassenden Reformprozesses, der im Sommer 2020 seinen Anfang genommen habe. Mehrere neue Regeln seien in den letzten neun Monaten schrittweise eingeführt worden:



Seit Dezember 2020 müssten DAX-Kandidaten in ihren beiden letzten Jahresabschlüssen ein positives EBITDA aufweisen.



Seit März 2021



- gelte die Index-Berechtigung für alle Emittenten im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse,

- seien Finanzberichterstattungspflichten mit festgelegten Sanktionen bei Nichteinhaltung wirksam,

- würden Vorschriften des Deutscher Corporate Governance Kodex in Bezug auf Prüfungsausschüsse gelten,

- werde der DAX zusätzlich im März nach den Kriterien Regular Entry und Regular Exit überprüft.



Seit September 2021



- finde das Ranking nur noch nach dem Parameter Marktkapitalisierung statt,

- gelte eine Mindestliquiditätsanforderung,

- sei der DAX auf 40 Werte erweitert und der MDAX auf 50 reduziert.



Wirksam würden die Indexanpassungen am 20. September. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie sei der 3. Dezember 2021. (Ausgabe vom 04.09.2021) (06.09.2021/ac/a/m)





