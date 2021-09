- Airbus

- Sartorius

- PUMA

- Siemens Healthineers

- Porsche Automobil Holding (ISIN DE000PAH0038 / WKN PAH003)

- Symrise

- Brenntag

- Zalando

- HelloFresh

- QIAGEN



Während die Liste der neuen Mitglieder einige zyklische Werte wie Airbus oder Porsche Automobil Holding enthalte, könne die Mehrheit der neuen Indexkomponenten als Wachstumswerte angesehen werden. Darüber hinaus handle es sich bei diesen neuen Mitgliedern in vielen Fällen um "Pandemie-Gewinner", die im Jahr 2020 ein erhebliches Aktienkurswachstum verzeichnet hätten, das es ihnen ermöglicht habe, die Marktkapitalisierungskriterien zu erfüllen. Die Aufnahme von mehr Technologiewerten in den DE30 könne dazu beitragen, dass er weniger zyklisch und stärker wachstumsorientiert werde, wie die US-amerikanischen und asiatischen Indices, die sich in letzter Zeit stets besser entwickelt hätten als der deutsche Index.



Die Erweiterung des DE30-Index auf 40 Mitglieder solle die deutsche Wirtschaft besser widerspiegeln, die Änderung selbst werde sich jedoch nicht auf den Indexstand auswirken. Der Index werde so angepasst, dass der Indexstand nach der Änderung dem Stand vor der Änderung zum Zeitpunkt der Umsetzung (Ende der Freitagssitzung) entspreche. Dies bedeute jedoch nicht, dass es bei der Eröffnung der Sitzung am Montag keine Kurslücken geben werde. Es könne zu Kurslücken kommen, aber diese seien auf die Marktbedingungen zurückzuführen und nicht auf Änderungen im Index.



Die Experten hätten sich entschieden, die Namen von DE30-bezogenen Instrumenten nicht an die neue Zahlengröße des Index anzupassen. Folglich würden die Namen von Instrumenten wie DE30 und DE30.cash nicht geändert, um das neue 40-Mitglieder-Format des Index widerzuspiegeln. Die Positionen, die Händler bei Handelsschluss am Freitag in diesen Instrumenten halten würden, würden über das Wochenende in keiner Weise verändert.



DE30 habe sich in dieser Woche seitwärts zwischen der Unterstützung, die durch das 38,2%-Retracement der Mitte Juli gestarteten Aufwärtsbewegung markiert werde (Bereich 15.650 Punkte), und dem Widerstand, der durch das 23,6%-Retracement markiert werde (Bereich 15.770 Punkte) bewegt. Obwohl der Index in den letzten Tagen keine große Bewegung in eine der beiden Richtungen habe vollziehen können, sei festzustellen, dass der Markt eine bärische Tendenz zu haben scheine. Der Index kämpfe mit dem Ausbruch über die Abwärtstrendlinie und handle weiterhin innerhalb der Spanne der Overbalance-Struktur, was die größte Korrektur im aktuellen Abwärtsimpuls darstelle.



Die DE30-Bullen müssten den Index über die obere Grenze der Overbalance-Struktur bei 15.835 Punkten drücken, damit die Aussichten für Long-Positionen etwas günstiger würden. Es sollte jedoch auch beachtet werden, dass der Index weniger als 2,5% unter seinen Allzeithochs notiere und ein Anstieg über die obere Grenze der Overbalance-Struktur einen Kursgewinn von nur etwa 1% erfordern würde. (17.09.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Index ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) wird nach dem Ende der heutigen Sitzung massiv umgestaltet, so die Experten von XTB.Die Kriterien für die Aufnahme in den Index würden sich ebenso ändern wie die Größe des Indexes. Einige würden diese Änderung als Chance für den deutschen Index sehen, nicht mehr als zyklische Benchmark angesehen zu werden, sondern sich stärker am Wachstum zu orientieren, genau wie die Indices der Wall Street. Die Experten würden einen genaueren Blick darauf werfen, was sich ändern werde und ob dies Auswirkungen auf den Markt haben werde oder nicht.Der deutsche Blue-Chip-Index DE30 bestehe seit seiner Einführung am 1. Juli 1988 aus 30 Mitgliedern. Die Kriterien, die für die Aufnahme in den Index hätten erfüllt werden müssen, hätten sich ebenfalls nicht geändert, und die Aktien, die sich für eine Indexmitgliedschaft hätten qualifizieren wollen, hätten in Bezug auf Marktkapitalisierung und Handelsvolumen zu den größten an der deutschen Börse gehören müssen. Es sei jedoch beschlossen worden, dass Ereignisse wie der Zusammenbruch von Wirecard aufgrund von Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung berücksichtigt werden sollten, und es sei eine neue Reihe von Kriterien entwickelt worden.Eine weitere große und für die Anleger sicherlich sichtbare Veränderung sei die Erweiterung des Index von derzeit 30 auf 40 Mitglieder. Durch die Aufnahme von mehr Aktien in den deutschen Index solle dieser die Wirtschaft besser widerspiegeln. Ob dies der Fall sei oder nicht, bleibe abzuwarten, aber sicher sei, dass die Erweiterung den Index vielfältiger mache, da neue Unternehmen aus Sektoren kämen, die im Index unterrepräsentiert gewesen seien.