Es beginne zur täglichen Routine zu werden, dass der DAX kurz nach dem Start des Kassahandels einen steilen Rückgang erlebe. Der deutsche Leitindex habe während der asiatischen Sitzung die obere Begrenzung der Handelsspanne bei 15.690 Punkten getestet und später begonnen, sich nach unten zu bewegen. Der DAX sei unter die Preiszone von 14.650 Punkten sowie die 50- und 200-Stunden-Linie gefallen und habe die Unterstützung bei 15.550 Punkten getestet.



Da die Bullen es geschafft hätten, diesen Bereich zu verteidigen, sehe es so aus, als ob die Trading-Range wieder einmal bestätigt worden sei. Sollte es dem DAX gelingen, wieder über die 200-Stunden-Linie auszubrechen, wäre eine Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstands bei 15.690 Punkten das Basisszenario.



SHOP APOTHEKE EUROPE, eine deutsche Online-Apotheke, habe die vorläufigen Geschäftszahlen für Q2 2021 veröffentlicht. Der Quartalsumsatz sei um 7,3% auf 250 Millionen Euro gestiegen, während die Zahl der aktiven Kunden um 300 Tausend auf über 7 Millionen zum Ende des zweiten Quartals 2021 gestiegen sei. Der Umsatz im gesamten ersten Halbjahr sei um 14,9% im Jahresvergleich auf 534 Millionen Euro gestiegen. Das Unternehmen erwarte ein organisches Umsatzwachstum von rund 20% und eine EBITDA-Marge von 2,3 bis 2,8% für das Gesamtjahr 2021.



Einem Bericht von Reuters zufolge habe Airbus allein im Juni über 70 Flugzeuge ausgeliefert. Die Auslieferungen für den Zeitraum Januar bis Mai hätten bei 220 Flugzeugen und damit 38% höher als im Vorjahreszeitraum gelegen. Airbus habe es abgelehnt, den Inhalt des Berichts zu kommentieren. (06.07.2021/ac/a/m)







Erneut hätten die europäischen Aktienmärkte zu Handelsbeginn geschwächelt und in den ersten Minuten der Sitzung deutlich nachgegeben. Der deutsche Leitindex, der französische CAC und der spanische IBEX würden 0,3 bis 0,4% niedriger handeln, während der britische FTSE 100 um 0,1% falle. Der russische Index outperforme mit einem Plus von rund 0,5%.