Der DAX sei heute Morgen bei 12.141 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 36 Punkte unter dem TS von gestern Abend und 154 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index zunächst über der 12.160 Punkte zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.185/88, die 12.195/97 und dann die 12.202/05 zu erreichen. Könne sich der DAX über die 12.205 Punkte schieben, so wären die 12.215/18, die 12.229/33 und die 12.245/47 Punkte die nächsten relevanten Anlaufziele. An allen Marken könnten sich Rücksetzer einstellen. Über der 12.247 Punkte hätte der DAX dann das Potenzial die 12.255/58, die 12.267/69 und im Nachgang dessen dann die 12.276/78 Punkte zu erreichen. Die Experten würden heute nicht davon ausgehen, dass es der DAX heute schaffe, das TH von gestern zu erreichen. Eventuell würden sich heute keine nachhaltigen Notierungen über der 12.220 Punkte-Marke einstellen.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.160 Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.148/45 bzw. im Nachgang dessen bis an die 12.133/30 bzw. bis an die 12.122/19 Punkte gehen könnten. Könne sich der DAX nicht bei 12.122/19 Punkte stabilisieren, so könnten die weiteren Rücksetzer bis 12.105/00, 12.088/85 und dann bis 12.067/65 gehen. Unter der 12.065 Punkte-Marke wäre dann Platz bis an die 12.048/45, die 12.036/34 und dann bis an die 12.022/20 Punkte. Sollte der DAX bis 12.022/20 Punkte zurücksetzen, so hätte er hier gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Stelle sich diese nicht ein, so könnte der Index dann die 12.000 Punkte-Marke erreichen und im Zweifel auch unterschreiten. Unter der 12.000 Punkte-Marke wären die 11.985/80, die 11.967/64 und die 11.950/47 Punkte. Die unteren Anlaufziele könnten bei dynamischen Abwärtsimpulsen auch direkt angelaufen werden.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.177/99 als auch bei 12.2217/31/55/74/81/97 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.312 als auch bei 12.339 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.147/41/21 als auch bei 12.090/53/38 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.998/55/21 als auch bei 11.906 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.218 (12.247) bis 12.088 (12.022) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (06.04.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am gestern Morgen bei 12.295 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Bereits vorbörslich habe der DAX sein TH bei 12.298 Punkten markiert. Mit Aufnahme des offiziellen Handels sei es dann zunächst abwärts gegangen. Der DAX habe sich bei 12.250/40 Punkten stabilisieren können. Er sei am Nachmittag von diesem Niveau erneut in Richtung der 12.300 Punkte gegangen, habe das TH aber nicht mehr erreichen können. Daraufhin hätten dann kurz von Xetra-Schluss Gewinnmitnahmen eingesetzt, die den Index an die 12.217 Punkte gebracht hätten. Hier sei es dann zu einer leichten Erholung gekommen, bevor es am Abend dann noch einmal deutlich abwärts gegangen sei.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit der Stabilisierung über der 12.280 Punkte zunächst die 12.296/300 Punkte anlaufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei exakt getroffen worden. Wie erwartet hätten sich keine nachhaltigen Notierungen über der 12.310/15 Punkte eingestellt. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.195 Punkte an das nächste Anlaufziel bei 12.178 Punkten gegangen. Dieser Anlaufbereich sei leicht, um 4 Punkte, unterschritten worden. Das Setup habe damit übergeordnet sehr gut gegriffen.Chartcheck:TH: 12.298 (Vortag 12.305)/ TT: 12.174 (Vortag: 12.224)/ Xetra-Schluss 12.217 (Vortag: 12.282)/ Range: 123 Pkte (Vortag: 81 Pkte)Ausblick für den heutigen Handelstag: