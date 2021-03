Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat es geschafft, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Am Montag klettere der deutsche Leitindex auf ein neues Rekordhoch und notiere inzwischen sogar über der 14.300-Punkte-Marke. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag und Fortschritten beim Konjunkturpaket in den USA scheine die Angst vor steigenden Zinsen wie weggeblasen.Sowohl die zuletzt stark gebeutelten Tech-Aktien als auch die Zykliker und Old-Economy-Werte, die in der vergangenen Woche bereits stark performt hätten, könnten zu Wochenbeginn deutlich zulegen. Die Einschätzung des "Aktionär", dass an Aktien weiterhin kein Weg vorbeiführe, bewahrheite sich damit einmal mehr. (08.03.2021/ac/a/m)