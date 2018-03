Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 12.330 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 44 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen, aber 8 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend. Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.330-Punkte-Marke zu etablieren. Sollte dies gelingen, so könnte der DAX dann das Tageshoch von gestern und dann die 12.360/62, die 12.372/74, die 12.385/88 bzw. die 12.395/98 Punkte anlaufen. Sollte es der DAX bis in den Bereich der 12.388/95 Punkte schaffen, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen. Werde der Bereich aber dynamisch und mit Momentum erreicht, so könnte der Index dann auch die 12.405/07, die 12.420/22 bzw. die 12.431/33 Punkte erreichen. Auch bei 12.431/33 Punkten könnte es schwierig werden, weiter zu kommen. Über der 12.431/33 wären dann die 12.442/44, die 12.451/53, die 12.472/74, die 12.489/91 und dann die 12.503/05 bzw. die 12.511/13 Punkte die nächsten Anlaufmarken.



Kann sich der DAX heute nicht über der 12.330-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst die 12.307/03, die 12.290/88 und dann die 12.264/62 Punkte erreichen. Gehe es heute unter die 12.264/62 Punkte, so wären die 12.244/40 Punkte ein weiterer Anlaufbereich. Könne sich der DAX hier nicht stabilisieren, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die 12.228/25, die 12.209/07 und dann die 12.195/92 Punkte erreichen könnten. Würden sich bei 12.195/92 Punkten keine Erholungen einstellen, so könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die bis an die 12.178/76, an die 12.165/63, an das Tagestief von gestern und dann weiter bis an die 12.141/39 bzw. bis 12.123/20 Punkte gehen könnten. Unter der Marke von 12.123/20 Punkten wären dann die 12.109/07, die 12.090/88, die 12.062/60 bzw. die 12.044/40 Punkte die nächsten Anlaufmarken.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.340/47/52/75 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.404/20/58/78 als auch bei 12.511/40 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.320/11/01 als auch bei 12.270/58/43/21/08 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.177/34 als auch bei 12.086/66/42 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 12.388 (12.444) bis 12.264 (12.178) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (21.03.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern Morgen bei 12.286 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Der DAX habe zunächst zurückgesetzt. Erst am Vormittag sei die Erholung gelungen, nachdem der Index das Tagestief bei 12.188 Punkten formatiert habe. Es sei zunächst bis in den Bereich der 12.280 Punkte zurückgegangen, von hier aus habe der DAX dann erneut zurückgesetzt. Am späteren Nachmittag hätten sich die Bullen dann durchsetzen, den DAX über die 12.300 Punkte schieben und dort auch festsetzen können. Der Xetra-Schluss sei bei 12.307 Punkten, der Tagesschluss bei 12.338 Punkten formatiert worden.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der die 12.330/33 Punkte weiter bis an die 12.349/52 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich zum Handelsende hin eingestellt, das Anlaufziel sei perfekt getroffen worden, das Setup habe damit auf der Oberseite gut gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.209/07 Punkte knapp unter das nächste Anlaufziel der Experten bei 12.195/92 Punkten gegangen.Tageshoch: 12.349 (Vortag 12.370) Tagestief: 12.188 (Vortag: 12.158) Xetra-Schluss: 12.307 (Vortag: 12.217) Range: 161 Pkte (Vortag: 212 Pkte)Der DAX sei im 4h-Chart gestern wieder über die EMA20/50 gestiegen und bis an die EMA200 gelaufen. An dieser Linie sei er im Frühhandel abgeprallt. Denkbar sei, dass es heute zunächst Rücksetzer bis an die EMA50/20 geben könnte. Würden sich hier keine Erholungen einstellen, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen. Könne sich der DAX über der EMA200 im 4h-Chart etablieren, so könnte es zu weiteren Erholungen bis in den Bereich der 12.500/20 Punkte kommen.