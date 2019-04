In Sachen Brexit zeichne sich bisher noch kein Brexit-Kompromiss zwischen der Regierung und der Labour-Opposition ab. Vielmehr werde auf beiden Seiten die Kritik an den Annäherungsversuchen immer lauter. Heute sollten die zuletzt als "produktiv und detailliert" bezeichneten Gespräche fortgesetzt werden. Das Oberhaus werde die Debatte über das Gesetz für einen weiteren Brexit-Aufschub, wie von der Labour-Seite zu hören gewesen sei, erst am Montag abschließen.



Neuigkeiten gebe es auch mit Blick auf den Handelsstreit. US-Präsident Trump habe ein Abkommen im Handelsstreit mit China innerhalb der kommenden vier Wochen in Aussicht gestellt.



Heute wollen die Analysten der Helaba den Blick auf den EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814), auf Wochenbasis richten, da sich auf dieser Zeitebene eine interessante Konstellation abzeichne. Zunächst sei festzuhalten, dass die Wahrscheinlichkeit groß sei, dass es aktuell zu einer Bestätigung für den Ausbruch über die 55-Wochenlinie (3.323), mittels eines weiteren, darüber liegenden Schlusskurses kommen werde. Zudem steuere der Index auf ein bei 3.494 Zählern verlaufendes, großes Retracement zu, welches nahezu mit der oberen Begrenzung eines symmetrischen Dreiecks (3.513) zusammenfalle. Der von diesen Marken ausgehende Widerstand sollte immens sein. (05.04.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während des Vormittagshandels trat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Donnerstag weitgehend auf der Stelle, so die Analysten der Helaba.Zunächst habe sich der Eindruck aufgedrängt, als würde sich der Index nicht getrauen, die psychologisch wichtige 12.000er Marke einem Test zu unterziehen. Gründe für den bis dahin lustlosen Verlauf seien wenig inspirierende Vorgaben von den Überseebörsen, eine von den Forschungsinstituten gekappte BIP-Wachstumsprognose für 2019 auf 0,8 Prozent vs. 1,9 Prozent bei der Herbstprognose sowie die weiter mit dem Brexit verbundenen Unsicherheiten gewesen. Erst am Nachmittag, mit Hilfe der Wall Street, sei dem DAX kurzzeitig der Sprung über die 12.000er Marke gelungen.