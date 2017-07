Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den Vortagesgewinnen, gelang es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nicht, erneut Fahrt aufzunehmen, so die Analysten der Helaba.



Offensichtlich reiche das Momentum lediglich für eine zeitlich begrenzte Impulsbewegung. Als es Ende April zu einem ähnlich dynamischen Ausbruch nach oben gekommen sei, sei eine Phase der Konsolidierung gefolgt. Aktuell scheine sich dieses Bild zu wiederholen, sofern von den heute auf der Agenda stehenden, US-Quartalsberichten kein Rückenwind ausgehe. U.a. würden die Bücher von J.P. Morgan Chase & Co. (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 1,60 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 1,68 USD ausgehen würden), Wells Fargo (1,03 vs. 1,02) Citigroup (1,24 vs. 1,28) und Infosys Technologies (0,23 vs. 0,22) geöffnet.



Auf das so genannte "bullish engulfing pattern" am Mittwoch sei eine wenig idealtypische Tageskerze, mit einem langen Docht gefolgt. Dazu müsse jedoch angemerkt werden, dass letztgenannte Kerze lediglich mit einer folgenden bearishen Kerze eine größere Relevanz bekommen würde. Spannender sei sicherlich die Tatsache, dass sich der DAX den zweiten Tag in Folge nicht nennenswert von der 55-Tagelinie (12.638) nach oben habe absetzen können. Solange dies nicht der Fall sei, müsse der mittelfristige Trend noch immer als negativ eingestuft werden, wenngleich bei der strukturellen Konstellation der DAX-Komponenten leichte Verbesserungstendenzen auszumachen seien. So sei die Anzahl von Titeln, welche unterhalb des relevanten Durchschnitts notieren würden, von 56 auf 50 Prozent zurückgegangen. Hingegen habe sich der CMO wieder abgeschwächt, während andere Indikatoren im neutralen Bereich verharren würden. (14.07.2017/ac/a/m)