Immer mehr zum Belastungsfaktor für die Märkte werde der drohende militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Angesichts massiver Spannungen habe das US-Außenministerium mittlerweile die Familien von Diplomaten angewiesen, die US-Botschaft in Kiew zu verlassen. Auch die britische Botschaft habe ihr Personal reduziert. "Für die Börsen bleibt eine Eskalation weiterhin ein ernst zu nehmender Risikofaktor", habe Marktexperte Timo Emden von Emden Research gewarnt.



Der DAX notiere gegen 15:50 Uhr mit 3,35 Prozent tiefer bei etwa 15.080. Er folge dem Dow Jones nach unten, der 1,70 Prozent oder 580 Zähler einbüße. Der NASDAQ 100 büße wieder mehr als 300 Punkte oder 2,36 Prozent ein.



Der DAX sei damit nicht mehr weit von der wichtigen Unterstützung bei 15.000 entfernt. Die letzten beiden Male habe er bei 15.015 und 15.060 nach oben drehen und einen Bruch derselben gerade noch verhindern können. Sollte die 15.000 aber gebrochen werden, dürfte das Tief vom Oktober 2021 bei 14.818 getestet werden.



"Der Aktionär" hat den Inliner mit der WKN SF5XBS zum Kauf empfohlen. Mittlerweile drohe ein Bruch der unteren Barriere bei 15.000 und damit ein Totalverlust. Wir gehen aber das Risiko ein und bleiben investiert, so Thomas Bergmann. (24.01.2022/ac/a/m)







