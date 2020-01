UNTERNEHMENSNACHRICHTEN



Das Nachlassen der Spannungen im Nahen Osten habe eine Rally an den Aktienmärkten ausgelöst. Technologiewerte wie Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) oder Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) seien unter den führenden DAX-Werten zu finden. Automobilhersteller würden underperformen, nachdem die Daten das zweite Jahr in Folge rückläufige Autoverkäufe in China gezeigt hätten. Dennoch notiere selbst das schwächste DAX-Mitglied 0,35% höher.



Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) steige heute nach der Gründung einer Allianz mit Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF). Die beiden Unternehmen würden gemeinsam an der Entwicklung klinischer Kandidaten für die Behandlung des polyzystischen Ovarsyndroms arbeiten. Im Rahmen der Vereinbarung erhalte Evotec 6,5 Mio. EUR als Vorauszahlung und 10 Mrd. EUR an Forschungszahlungen für die nächsten fünf Jahre. Sollte die Kooperation erfolgreich sein, könnte Evotec über 330 Mio. EUR an Meilensteinzahlungen erhalten.



ANALYSTENREAKTIONEN



- BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) sei bei Exans von "neutral" auf "outperform" heraufgestuft worden. Das Kursziel sei auf 87 EUR festgelegt worden.

- HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) się bei Morgan Stanley von "underweight" auf "equal-weight" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 67 EUR festgelegt worden.

- AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) się beim Bankhaus Lampe von "halten" auf "kaufen" heraufgestuft worden. Das Kursziel sei auf 12,50 EUR festgelegt worden. (09.01.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte eröffnen am Donnerstag deutlich höher, nachdem die Spannungen mit dem Iran nachließen und Donald Trump keine Bereitschaft für einen Krieg zeigte, so die Experten von XTB.Aktien und Aktienfutures würden überall auf der Welt steigen. Der (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei am Donnerstagmorgen der stärkste Blue-Chip-Index in Europa. Technologie- und Telekommunikationsaktien würden in Europa am besten performen, während Ölfirmen zurückbleiben würden.Heute Morgen sei ein Datenpaket aus Deutschland veröffentlicht worden. Die Industrieproduktion für November habe einen Anstieg von 1,1% im Monatsvergleich (Erwartung: 0,8%) gezeigt. Dies könnte als eine Erleichterung angesehen werden, nachdem die gestrigen Daten zum Auftragseingang enttäuscht hätten. Die solide Entwicklung sei möglich gewesen, weil die Pharmaproduktion sich von der niedrigen Vorjahresbasis habe erholen können. Der Anstieg der Industrieproduktion werde zum Teil durch die schwachen Handelsdaten überschattet. Die Exporte seien im November um 2,3% im Monatsvergleich (Erwartung: -0,9%) gesunken, während die Importe um 0,5% im Monatsvergleich zurückgegangen seien (Erwartung: +0,1%). Deutschland habe im November bei fast allen wichtigen Handelspartnern einen Rückgang der Ausfuhren erlebt, wobei die nach Großbritannien am stärksten betroffen gewesen seien.