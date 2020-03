Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) begab sich nach einem 10 Tage Einbruch in eine "Rebound"-Phase, also in einen Zwischenanstieg, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Viel sei dabei bisher nicht herausgekommen, die Sache sei ganz flach und am alten Aufwärtstrend der letzten 14 Monate stecken geblieben, was auf Schwäche schließen lasse.



Ausblick: Der DAX sei dem Jahrestief bei 11.625 näher an der oberen Zielzone bei 12.450 und 12.635 sowie 12.725. Untere große DAX "sell off"-Ziele könnten bei 11.265 und 10.280 sein. Das heutige untere Ziel sei zunächst der DAX Bereich bei 11.625 und 11.600. Bei 11.625 und 11.600 entscheide sich der weitere Weg. Weg 1: Oberhalb von 11.600 könne es heute Vormittag zu Anstiegen bis zum Kreuzwiderstand bei 11.910 und 11.945 kommen. Weg 2: Unterhalb von 11.600 wäre die 161%-Extension bei 11.217 das Ziel und allgemein der Bereich bei 11.217 und 11.125. (06.03.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



