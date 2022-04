Ein vollständiger Verzicht auf russische Erdgaseinfuhren sei in Deutschland erst mittelfristig möglich. "Wenn wir uns beeilen, dann können wir das in vier bis fünf Jahren hinbekommen", habe der BASF-Chef gesagt. Andere Energieimporte, etwa von Flüssiggas aus den USA, könnten "nicht auf Knopfdruck" erhöht werden.



Auch die Bau- und Energie-Expertin Lamia Messari-Becker, die die Bundesregierung berate, habe für den Fall eines Stopps russischer Gaslieferungen vor verheerenden Folgen gewarnt. "Wenn Grundstoff-Industrien zum Erliegen kämen, würde ein Dominoeffekt entstehen, der nicht mehr aufzuhalten und nur schwer reparabel wäre", habe sie der dpa gesagt.



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR)-Chef Christian Bruch habe dem "Handelsblatt" gesagt, bei einem kurzfristigen Boykott seien die negativen Auswirkungen für Deutschland größer als der Effekt auf Russland. Für manche Branchen sei die Gasversorgung existenziell. "Nehmen Sie nur die Glasindustrie. Wenn die Anlagen einmal kalt fallen, sind sie hinüber."



Westliche Staaten wie Deutschland müssten nach russischer Darstellung von Freitag an Konten bei der Gazprombank eröffnen, um weiter Gas zu erhalten. Andernfalls würden die Lieferungen für "unfreundliche Länder" eingestellt, habe Präsident Wladimir Putin angekündigt.



Ein potenzieller Gas-Stopp sei einer der aktuell größten Unsicherheitsfaktoren für die Börse. Deute sich ein solcher an, seien Anleger gut beraten, ihr Depot defensiv zu besetzen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gewinne am Freitag 0,3%, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Seit dem Tief vor drei Wochen habe der deutsche Leitindex 16% zugelegt. Das passe nicht recht zu den warnenden Stimmen aus der deutschen Wirtschaft: Deutschland könnte in eine schwere Krise rutschen, sollte Russland die Gaslieferungen einstellen, so BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS)-Chef Martin Brudermüller."Das könnte die deutsche Volkswirtschaft in ihre schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs bringen", habe Brudermüller im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt.