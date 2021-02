Der Nikkei 225 notiere fester bei 29.505,93 Punkten.



Der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor habe ein fast 4,9 Mrd. EUR schweres Übernahmeangebot des japanischen Halbleiterkonzerns Renesas Electronics erhalten. Der Vorstand des Chip-Entwicklers habe die Offerte angenommen. Die Japaner, die bislang ihren Schwerpunkt in der Autoindustrie hätten, würden mit der Übernahme ihr Angebot auf andere Industriebereiche erweitern wollen. Auch für Dialog sei die Übernahme eine gute Möglichkeit, die Abhängigkeit von Apple zu reduzieren. Renesas biete mit EUR 67,50 je Dialog-Aktie rund 20% mehr als der Schlusskurs vom Freitag. Renesas verspreche sich von der Übernahme in den kommenden drei Jahren Einsparungen von 125 Mio. USD und einen Umsatzschub um 200 Mio. USD binnen fünf Jahren. Dialog-Chef Bagherli hoffe vor allem auf die Marktmacht, den Vertrieb und die Kundenbetreuung der Japaner.



Die gute Positionierung seiner Beteiligungen in der Corona-Pandemie habe dem japanischen Technologieinvestor Softbank im Schlussquartal 2020 einen Gewinnsprung beschert. Das Nettoergebnis sei auf umgerechnet 9,2 Mrd. EUR geklettert, nach 1,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum, wie Softbank mitgeteilt habe. Dies habe vor allem mit der Nachfrage nach Technologiefirmen zusammengehangen, die in der Corona-Krise besonders gefragt gewesen seien.



Der schleppende Impfverlauf in Euroland und die damit vermutlich schlechtere Konjunkturentwicklung im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen habe den Euro in Schach gehalten.



Die Hoffnung, dass die Weltwirtschaft durch Erfolge bei den Corona-Impfungen wieder stärker wachse, habe auch zum Wochenstart bei den Ölpreisen für Gewinne gesorgt. Gold habe sich am Berichtstag weiter erholen und komfortabel über der 1.800 USD-Marke schließen können. (09.02.2021/ac/a/m)







Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,02%, MDAX +0,23%, TecDAX +0,53%) profitierte von den Rekorden der Wall Street vom Freitag. Beeindruckend: Der DAX habe seit seinem Tief im Corona-Börsencrash im März 2020 um 70% zugelegt.

Weiterhin in Rekordlaune zeige sich die Wall Street ( Dow Jones 0,30%, S&P 500 +0,7%, Nasdaq-Comp. +0,9%). Die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung in den USA durch ein massives Hilfspaket und Fortschritte bei den Corona-Impfungen hätten zum Wochenanfang zu neuen Rekordständen auf den Anzeigentafeln geführt.