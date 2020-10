Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erreicht gestern das Ziel 12.413, also die 200-Tage-Linie (EMA200), auf die seit Tagen hingearbeitet wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser wichtige Kursdurchschnitt sei klar behauptet worden. Der DAX habe in diesem Zusammenhang die Kurslücke bei 12.557 geschlossen.



Oberhalb von 12.413 liege im Tageskerzenchart Spielraum für Kursanstiege bis 12.802/12.857 vor (Kijun + Wolkenunterkante). Unterhalb von 12.413 wären die Horizontale 12.250 und der SMA200 bei 12.142 die nächsten Ziele. 12.600 sei ein kleiner Horizontalwiderstand und sei im Nachthandel erreicht worden. Unterstützend würden am Vormittag die DAX-Indexmarken 12.450 sowie 12.414 wirken. Das könnten auch die ersten Tagesziele sein. Ausgehend von 12.450/12.414 dürfte sich ein zweiter Zwischenanstieg bis 12.600 zeigen. (23.10.2020/ac/a/m)



