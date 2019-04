Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete mit positiven Vorzeichen in die neue Handelswoche, so die Analysten der Helaba.Heute würden neue Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China aufgenommen. Damit einhergehend würden die Marktteilnehmer auf eine baldige Einigung zwischen den Protagonisten hoffen. Laut US-Finanzminister Mnuchin könnte eine Lösung im Zollstreit innerhalb der nächsten zwei Gesprächsrunden gefunden werden. Am 8. Mai sollten weitere Gespräche in Washington aufgenommen werden. Darüber hinaus werde die laufende Berichtssaison die Aufmerksamkeit weiter auf sich ziehen.Wiederholt sei es dem DAX nicht gelungen, den richtungweisenden Widerstand in Form eines großen Fibonacci-Retracements (12.329) herauszunehmen. Dieser Versuch sei mittlerweile an vier aufeinanderfolgenden Handelstagen gescheitert. Besonders bemerkenswert sei dabei der gestrige Versuch. Intraday habe der Index kurzzeitig deutlich über der Barriere notiert, um anschließend wieder zurückzufallen. In der Folge sei eine Tageskerze in Form einer "High Wave Candle" geformt worden. Das Tageshoch habe zudem mit einer bedeutsamen Strukturprojektion korrespondiert. Diese verlaufe heute bei 12.402 Punkten. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 12.297, 12.234 und 12.190 Zählern definieren lassen. Die Gefahr, dass diese einem Test unterzogen werden könnten, habe zuletzt etwas zugenommen. Insbesondere die zur Schwäche tendierenden Indikatoren würden dies nahe legen. (30.04.2019/ac/a/m)