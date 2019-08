Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem die US-Börsen am Montag den schwächsten Handelstag des Jahres, der Dow verlor phasenweise mehr als 900 Punkte, hinnehmen mussten, hielten sich Marktteilnehmer auch hierzulande mit Engagements spürbar zurück, so die Analysten der Helaba.



Angesichts der mit dem ungelösten Handelsstreit zwischen den USA und China einhergehenden Risiken sei diese Vorgehensweise nachvollziehbar. Insbesondere habe die offizielle Einstufung Chinas als Währungsmanipulator durch die USA Sorgen verstärkt, dass der Konflikt noch lange Zeit andauern könnte. Der V-DAX (21,81 vs. 21,26) habe sich nur vorrübergehend leicht zurück entwickelt, letztendlich seien die auf allen Zeitebenen ausgelösten Long-Signale keineswegs, auch nur annähernd in Frage gestellt worden. Neben den Handelsstreitigkeiten gelte es auch die Entwicklung in Sachen Brexit nicht aus den Augen zu verlieren. Aus britischen Regierungskreisen habe es zuletzt geheißen, dass der Premierminister Boris Johnson "bereit und willig", sei einen neuen Austrittsvertrag mit der EU zu verhandeln. Diesem Vorhaben sei jedoch seitens der EU umgehend eine Absage erteilt worden. Auch die Berichtssaison spiele weiterhin eine Rolle. Heute würden aus dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Bücher von Wirecard, E.ON, Münchener Rück und Continental geöffnet.



Insgesamt habe sich das Chartbild des DAX zuletzt, sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis, deutlich eingetrübt. So seien beispielsweise die 100-, und 144-Tagelinie sowie der 200-Tage-EMA durchbrochen worden. Auf Wochenbasis sei dies unter anderem bei dem 100-, 144-, 21- und 55er Moving Average der Fall gewesen. Zudem seien verschiedene Strukturmarken und die Begrenzung der Ichimoku-Wolke unterschritten worden. Nun gelte es den 200-Tagedurchschnitt (11.640), den 200-Wochen-Average (11.601), ein massiver Cluster (11.549), sowie den 200-Wochen-EMA (11.498) im Auge zu behalten. Die beiden erstgenannten seien gestern auf Schlusskursbasis bereits unterschritten worden. Damit drohe weiteres Ungemach. Zumal durch die Häufung unterschiedlicher Tools die auf den Bereich von 11.500/11.640 entfallen würden, die Signifikanz des aktuell erreichten Kursniveaus nochmals deutlich unterstrichen werde. Sollte auch diese Zone nicht verteidigt werden können, würden zunächst die Fibonacci-Extensions bei 11.340 und 11.165/11.104 Zählern und später die Strukturmarken bei 11.020/10.994/10.981 als Support relevant. Auch an der Wall Street trübe sich das Bild weiter ein. (07.08.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >