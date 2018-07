Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und der EU haben den deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) deutlich angeschoben, so die Analysten der Helaba.



Der DAX habe 1,2% höher bei 12.464 Punkten geschlossen. Auch andere Indices, wie der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) oder der Index für Technologiewerte, hätten zugelegt. Gewinner im DAX seien neben Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300) die Anteilsscheine der Autokonzerne aufgrund von Meldungen gewesen, wonach der US-Botschafter in Deutschland, Grenell, bei einem Treffen mit den Chefs der Autokonzerne Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000) und Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) einen Komplettverzicht auf Autozölle ins Gespräch gebracht habe. Auch robuste Wirtschaftszahlen in den USA, wie der Anstieg des ISM-Serviceindexes, hätten für gute Stimmung gesorgt.



Das technische Bild des DAX habe sich mit den jüngsten Kursgewinnen aufgehellt. Noch sei es aber zu früh, um Entwarnung zu geben und auf einen weiteren und dauerhaften Anstieg zu setzen. So sei es dem Index bisher nicht gelungen, die 100-Tagelinie zu überwinden, die bei 12.518 Zählern und damit am gestrigen Kurshoch (12.516) verlaufe. Bei 12.511 Punkten liege das 38,2%-Retracement des Abwärtsimpulses von 13.170 (15.06.) bis 12.104 (28.06.). Sollte dieser Bereich auf Tagesschlusskursbasis übertroffen werden, würde sich das Bild aufhellen und Potenzial bis 12.762/79 eröffnen. Hier seien das 61,8%-Retracement der genannten Abwärtsbewegung und die 200-Tageslinie zu finden. (06.07.2018/ac/a/m)