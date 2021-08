Der DAX nähere sich den Allzeithochs im Bereich von 15.800 Punkten. Der deutsche Index werde in einem steilen Aufwärtskanal gehandelt und habe kürzlich die untere Begrenzung getestet. Eine Bewegung in Richtung der oberen Begrenzung werde den Index in ein unbekanntes Gebiet oberhalb der aktuellen Allzeithochs bringen. Das wichtigste Ereignis für die Aktienmärkte sei heute natürlich die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts um 14:30 Uhr MEZ. Unabhängig davon, ob der Bericht positiv oder negativ ausfalle, hätten die Indices in den vergangenen Monaten nach der Veröffentlichung des NFP nach oben tendiert.



Allianz habe einen Anstieg des Nettogewinns im zweiten Quartal um 46% auf 2,225 Mrd. Euro (erwartet: 2,055 Mrd. Euro) gegenüber dem Vorjahr gemeldet. Das deutsche Versicherungsunternehmen habe gesagt, es erwarte nun, dass der operative Gewinn für das Gesamtjahr nahe dem oberen Ende der Prognose (11 bis 13 Mrd. Euro) liegen werde. Die Allianz habe außerdem ein Rückkaufprogramm in Höhe von 750 Millionen Euro angekündigt, das bis Ende 2021 laufen solle.



Covestro habe die vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal bestätigt und mitgeteilt, dass der Nettogewinn im April-Juni-Quartal 449 Mio. Euro erreicht habe (erwartet: 433 Mio. Euro). Das Unternehmen habe erklärt, dass es ihm gelungen sei, die meisten Materialpreissteigerungen an die Kunden weiterzugeben.



Vonovia habe für das erste Halbjahr einen Gewinn für die Aktionäre in Höhe von 2,61 Milliarden Euro gemeldet, gegenüber 1,56 Milliarden Euro vor einem Jahr. Die Funds from Operations (FFO) seien von 648 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2020 auf 734,2 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2021 gestiegen. Das Ergebnis je Aktie sei von 2,87 Euro auf 4,59 Euro gestiegen, während der FFO je Aktie 1,33 Euro erreicht habe, verglichen mit 1,22 Euro vor einem Jahr. Vonovia erwarte für das Gesamtjahr ein bereinigtes Bruttoergebnis (EBITDA) von 2,055 bis 2,105 Milliarden Euro und einen FFO von 1,465 bis 1,515 Milliarden Euro. Das Unternehmen habe außerdem mitgeteilt, dass es die behördliche Genehmigung für sein verbessertes Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen erhalten habe und dass dieses Angebot ein endgültiges sein werde. (06.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsenindices notieren in der letzten Handelssitzung der Woche überwiegend im Plus, so die Experten von XTB.Der italienische FTSE MIB (ITA40) sei mit einem Plus von 0,5% bei Börsenschluss der Index mit der besten Performance auf dem Europäischen Kontinent. Die russischen Indices würden fallen, während der spanische (IBEX35) unverändert gehandelt werde. Erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten werde gegen 14:30 Uhr MEZ erwartet, wenn der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht werde.