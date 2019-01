Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der holprige Jahresstart des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzte sich am Freitag zunächst fort, bevor am Nachmittag eine Kursrakete gezündet wurde, so die Analysten der Helaba.



Treibstoff für diese hätten der überraschend gute US-Jobreport, ermutigende Konjunkturdaten aus China, die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China (diese habe es bereits häufiger gegeben) und insbesondere FED-Präsident Powell geliefert, der mit seinen Aussagen die Sorgen der Marktteilnehmer vor einem zu straffen Kurs gedämpft habe. Ein Short Squezze sowie der "Jahresanfangseffekt" hätten ein Übriges beigetragen. Dennoch müsse damit gerechnet werden, dass die Börsen weiterhin Zeit fragil bleiben würden. Die Kursreaktionen auf die schwachen Verkaufszahlen von Apple seien ein gutes Beispiel gewesen. Zudem habe zuletzt beobachtet werden können, wie sehr der laufende Abwärtstrend die Anleger bereits verunsichert habe und wie schnell es zu ausgeprägten Kursausschlägen kommen könne. Spannend werde es auch zu sehen sein, wie die Bilanz der ersten Handelstage des neuen Jahres tatsächlich ausfallen werde.



Erstmals seit dem Jahr 2011 habe der DAX im Jahr 2018 wieder einen Verlust in Höhe von 18,3 Prozent verbucht. Dies habe gleichzeitig dem größten Abschlag seit der Finanzkrise entsprochen. Dies unterstreiche, dass es eines sehr deutlichen Kursanstiegs bedürfe, um den dominierenden, übergeordneten Trend (mindestens 1.000 Punkte) in Frage zu stellen. Wieviel der Kursschub vom Freitag unter dem Strich Wert gewesen sei, müssten die kommenden Tage zeigen. Denn von den DAX-Werten würden jeweils 83 Prozent unterhalb der 200- und der 50-Tagelinie notieren. In der Vergangenheit habe es bei ähnlich gelagerten Konstellationen bestenfalls für kurzfristige Erholungen gereicht. Nicht zuletzt deshalb gelte es, die nun in den Fokus rückenden Widerstände bei 10.819 (21-Tagelinie), 10.851 (lineare 144er Regression), 10.874 (Fibonacci-Projektion) und 10.903 (Strukturlevel) zu beachten. Aber selbst wenn die Widerstandsmarken bei 11.001 und 11.065 Zählern erreicht würden, wäre lediglich ein harmonischer Impuls komplettiert worden. (07.01.2019/ac/a/m)