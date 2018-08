Der Dow Jones habe den Handel mit 25.790,35 Punkten beendet und der NASDAQ 100 habe zum Handelsschluss bei 7.485,40 Punkten notiert. Der breit gefasste S&P 500 habe mit 2.874,69 Punkten geschlossen und der neue Rekordstand liege bei 2.876,16 Punkten.



Der Euro habe nach US-Börsenschluss bei 1,1622 US-Dollar notiert. Eine Feinunze Gold sei am Spotmarkt für 1.205,35 US-Dollar zu haben gewesen und Rohöl der Nordseesorte Brent habe zum US-Handelsschluss im Oktober-Kontrakt 75,82 US-Dollar das Fass gekostet.



Der Euro-Bund-Future habe am Freitag an der EUREX mit 163,13 Punkten geschlossen. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen liege aktuell bei 0,34 Prozent. Der Spread zwischen zehnjährigen deutschen Bunds und zehnjährigen US-Staatsanleihen (2,81 Prozent Rendite) liege derzeit bei 247 Basispunkten.



Die Bundesfinanzagentur begebe am Mittwoch im Rahmen einer Aufstockung Kapitalmarktinstrumente (Bobl) mit fünfjähriger Laufzeit und einem Volumen von 3,0 Mrd. EUR.



"Die Hausse geht in ihren 3.454sten Handelstag und noch ist kein Crash in Sicht", so Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker. "Je mehr man in den Finanzmedien über einen Crash des Aktienmarkts im Jahr 2018 liest, desto geringer liegen die Chancen für solch ein negatives Marktevent", erläutere Friczewsky. "Die Chancen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten stehen übrigens sehr schlecht und somit stirbt auch dieser schwarze Schwan, bevor er geschlüpft ist", setze Friczewsky hinzu. (27.08.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Nach drei Tagen mit Kursgewinnen in Folge wirkte der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) am Donnerstag kraftlos, so die Experten von LYNX Broker.Diese Kraftlosigkeit habe sich auch am Freitag fortgesetzt. Besonders die Handelsumsätze hätten beim DAX am Donnerstag und Freitag sichtlich unterhalb der 3-Mrd.-Euro-Marke gelegen. An der Wall Street hingegen sei von Kraftlosigkeit keine Spur zu sehen gewesen. Zum Wochenschluss seien alle drei US-Leitindices mit Kursgewinnen aus dem Handel gegangen. Der S&P 500 habe sogar einen neuen Rekordstand erreicht. An der Technologiebörse NASDAQ habe der NASDAQ 100 kräftig zugelegt und nähere sich ebenfalls seinem Rekordstand.Der DAX habe den Xetra-Handel am Freitag mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 12.394,52 Punkten beendet. Das Rekordhoch liege bei 13.596,89 Punkten. Das Handelsvolumen habe rund 2,399 Mrd. Euro betragen. Der XDAX habe um 22:15 Uhr mit 12.402,83 Punkten notiert und der FDAX habe an der EUREX mit 12.398,00 Punkten geschlossen.