Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Fingerzeig aufgrund des geringen Abstands zwischen den Bollinger Bändern in Sachen neuer Trendbewegung kam keine Sekunde zu früh, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900).



Schließlich habe der DAX® gestern den charttechnischen Deckel der letzten Wochen und Monate in Form der Hochs bei 15.803/15.811/15.808 Punkten lüften können. Lohn der Mühen sei ein neues Rekordlevel (15.887 Punkte). Obwohl das Aktienbarometer dieses Niveau nicht ganz über die Ziellinie habe retten können und stattdessen einen Schlusskurs (15.826 Punkte) im Dunstkreis der oben genannten Widerstände etabliert habe, dürfte der beschriebene Ausbruch nochmals ein neues Aufwärtsmomentum entfachen. Beim Sprung über den "nächsten Tausender" greife dem DAX® möglicherweise der Dow Jones® unter die Arme. Auch die neutrale Stimmungslage - gemessen an der Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) - stehe einem Folgeanstieg nicht im Weg. Unter Tradinggesichtspunkten biete sich beim DAX® indes das gestrige Tagestief bei 15.725 Punkten als engmaschige Absicherung an. Für strategisch ausgerichtete Investoren bleibe es dagegen bei den bekannten Unterstützungen bei 15.614 (50-Tages-Linie) und 15.502 Punkten (altes Allzeithoch von Mitte April). (12.08.2021/ac/a/m)



