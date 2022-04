Die Aktie von Delivery Hero steige heute nach der Aktualisierung der Prognosen um rund 10%. Delivery Hero habe mitgeteilt, dass das Bruttowarenvolumen und der Segmentumsatz in den ersten zwei Monaten des Jahres 2022 um 30 bzw. 53% gegenüber dem Vorjahr gewachsen seien. Das Unternehmen habe gesagt, dass es erwarte, im gesamten Geschäftsjahr 2022 ein positives bereinigtes EBITDA zu erwirtschaften und auch im Jahr 2023 weiterhin ein positives EBITDA zu erzielen. Das Unternehmen habe außerdem bekannt gegeben, dass es eine Fremdfinanzierung in Höhe von 1,4 Mrd. Euro aufgelegt habe, die zur Stärkung der Liquidität verwendet werden solle.



Nordex werde heute 5% niedriger gehandelt. Das Unternehmen habe am Sonntag mitgeteilt, dass es Ziel eines Cyberangriffs gewesen sei und habe beschlossen, die IT-Systeme an mehreren Standorten abzuschalten, um weitere Angriffe zu verhindern. Nordex habe mitgeteilt, dass der Angriff in einem frühen Stadium erkannt und entsprechende Maßnahmen ergriffen worden seien.



Einschätzungen von Analysten:



- Barclays stufe Fraport mit "underweight" ein. Das Kursziel laute 54,00 Euro

- Lufthansa werde von Barclays mit "underweight" bewertet. Das Kursziel laute 5,20 Euro. (04.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren zu Beginn der neuen Woche überwiegend im Plus, so die Experten von XTB.Nach einem starken Rückgang zu Beginn der Sitzung hätten sich die meisten Blue-Chip-Indices des Alten Kontinents erholt und würden nun leicht im Plus notieren. Der niederländische AEX (NED25) gehöre mit einem Plus von 0,8% zu den Spitzenreitern, während der spanische IBEX (SPA35) mit einem Minus von 0,3% zurückbleibe. Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) notiere unverändert.