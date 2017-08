Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Freitag konnte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die zuletzt mehrfach beschriebene Bastion bei knapp 12.100 Punkten als Sprungbrett nutzen und sich deutlich von den Tiefs der letzten Tage absetzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus Sicht der Candlestickanalyse entstehe ein konstruktives Muster in Form eines nicht ganz idealtypischen "morning stars". Damit würden auch die Chancen auf die Ausprägung eines kurzfristigen Bodens steigen. Im Stundenchart wäre dieser abgeschlossen, wenn das Aktienbarometer das Erholungshoch vom 1. August bei 12.302 Punkten nachhaltig überwinden würde. Rein rechnerisch würde sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 200 Punkten eröffnen. Für den großen charttechnischen Befreiungsschlag sei allerdings unverändert ein Bruch des seit Juni bestehenden Korrekturtrends (akt. bei 12.428 Punkten) vonnöten - mit dem aufgezeigten Kurspotenzial im Rücken ein durchaus realistisches Unterfangen.



Auf der Unterseite sollten Anleger weiter die Haltezone bei knapp 12.100 Punkten beachten. Schließlich würde ein Bruch dieser Unterstützungen die zum Wochenschluss verbesserte Ausgangslage des DAX® wieder zunichtemachen. (07.08.2017/ac/a/m)