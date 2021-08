Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich gestern, im Vorfeld der US-Inflationsdaten, zunächst schwankungsanfällig, so die Analysten der Helaba.



Nachdem das Zahlenwerk auf dem Tisch gelegen habe, sei es für DAX deutlicher aufwärts gegangen so dass im Zuge dessen ein neues Rekordhoch bei 15.887,16 Punkten markiert worden sei. Die Tatsache, dass das zwischenzeitlich erreichte Niveau nicht habe gehalten werden können, spreche für die These, dass ein großer Teil des Kurssprungs auf Short-Eindeckungen zurückzuführen gewesen sei. Weiterhin seien sorgenvolle Blicke auf die Entwicklung der Corona-Zahlen gerichtet. Hierzulande würden die Neuinfektionszahlen einen Aufwärtstrend aufweisen, an den asiatischen Märkten beeinflusse die Corona-Deltavariante das Sentiment. Auch die Lieferkettenproblematik spiele weiterhin eine Rolle. Laut einer Studie der Kreditversicherung Acredia und Euler Hermes könnten die Autopreise auf Grund der Knappheit bei den Halbleitern europaweit um 3 bis 6% steigen. Die laufende Quartalsberichtssaison habe heute wieder einiges zu bieten. Unter anderem würden Zahlen von Deutsche Telekom, Henkel, RWE, CECONOMY, TUI, Bilfinger, Jungheinrich, HHLA veröffentlicht.



Gestern habe der DAX ein neues Rekordhoch markiert, was per se positiv zu werten sei. Allerdings gelte es auch "hinter die Kulissen" zu schauen. Im übertragenen Sinne heiße das, die verschiedenen Indikatoren in die Beurteilung einzubeziehen. Allen voran sei der ADX als Trendintensitätsindikator zu nennen, der sich weiter abschwächt und lediglich einen Wert von 17,42 aufweise. Auch das Momentum (CMO) falle mit 39 alles andere als idealtypisch aus. Insofern stelle sich die Frage, wie nachhaltig der Anstieg tatsächlich sei, zumal auch eine relativ große Zahl der DAX-Werte (40%) unterhalb des 50-Tagedurchschnitts notiere. Widerstände würden sich in Form von Extensions bei 15.864 (127,2%) und 15.989 (138,2%) definieren lassen. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 15.709 (Mitte eines High-Low-Band), 15.630 (lineare Regression) und 15.604 Punkten (55-Tagelinie) finden. (12.08.2021/ac/a/m)



