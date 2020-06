Der DAX sei zu Beginn der heutigen Sitzung unter die 12.000-Punkte-Marke gefallen. Der Index habe sich jedoch erholen können und sei bis zum Widerstand von 12.200 Punkten angestiegen. Die Aufwärtsbewegung sei dort gestoppt, und es sehe so aus, als würde der Markt auf einen Anreiz warten. Um 14:30 Uhr würden mehrere Berichte mit wichtigen US-Daten veröffentlicht, die kurzfristig zu einer gewissen Volatilität führen könnten. Sollte es jedoch nicht gelingen, die 12.200 Punkte-Marke zu durchbrechen, wo auch die 200-Stunden-Linie zu finden sei, könnte der Index eine Handelsspanne von 12.050 Punkten bis 12.200 Punkten beibehalten. Die Nachrichten, die sich auf das Coronavirus beziehen würden, würden in den kommenden Tagen wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit erregen, da die Zahl der Hospitalisierungen in den USA zunehme und die WTO erklärt habe, dass es zum ersten Mal seit Wochen zu einem Anstieg der Fälle in Europa gekommen sei.



Der Handel mit Aktien von Wirecard sei um 10:20 Uhr wegen ausstehender Nachrichten ausgesetzt worden. Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass ein Insolvenzverfahren eröffnet worden sei. Dies sei eine direkte Folge eines Bilanzskandals, der ein 1,9 Milliarden Euro-Loch in der Bilanz von Wirecard aufgedeckt habe. Der ehemalige Geschäftsführer Markus Braun sei am Anfang der Woche verhaftet worden. Die Süddeutsche Zeitung habe berichtet, dass der frühere COO Jan Marsalek vorhabe, sich Anfang nächster Woche der Staatsanwaltschaft zu stellen. Wirecard habe nur einen sehr geringen Einfluss auf den DAX, daher wirke sich die ganze Thematik nicht allzu sehr auf den Index aus. Der Handel mit Wirecard sei nach einer Stunde wieder aufgenommen worden und die Aktien seien am heutigen Tag auf 2,50 Euro (-80%) gefallen.



Bayer habe sich auf ein Vergleichspaket geeinigt, welches die Roundup-Fälle in den Vereinigten Staaten sowie einige andere Fälle beilegen werde. Der Gesamtwert des Pakets umfasse mehr als 12 Milliarden USD. Rund 11 Milliarden Euro würden für die Begleichung von 95.000 Roundup-Fällen verwendet, während weitere 820 Millionen USD für die Regulierung von Schäden durch toxische Verschmutzung genutzt würden. Weitere 400 Millionen USD würden für Ansprüche im Zusammenhang mit anderen Herbiziden mit Dicamba-Anteil ausgegeben.



Die Lufthansa habe heute deutlich zugelegt. Der deutsche Milliardär Heinz Hermann Thiele, der 15,5% der Anteile an dem Unternehmen besitze, habe gesagt, er werde das von Lufthansa und der Bundesregierung vorgeschlagene Rettungspaket unterstützen. Thiele habe dem Deal zuvor skeptisch gegenübergestanden, was einige Zweifel an der Unterstützung der Aktionäre habe aufkommen lassen. Währenddessen habe die Europäische Union der Rettung zugestimmt. Die Aktien würden heute um 15% höher gehandelt. (25.06.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa begannen den Handel am Donnerstag nahe den gestrigen Schlusskursen, so die Experten von XTB.Zu Beginn der Sitzung sei eine Abwärtsbewegung ausgelöst worden, doch daraufhin sei eine noch stärkere Aufwärtsbewegung gefolgt. Der DAX notiere 0,8% höher und auch die Nachricht über die Insolvenz von Wirecard habe die Stimmung nicht beeinflusst.