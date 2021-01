Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn die psychologisch wichtige 14.000er Marke nicht zurückerobern konnte, drängt sich zunehmend der Eindruck auf, dass dem deutschen Leitindex kurzfristig etwas die Puste ausgeht, so die Analysten der Helaba.



Nach einem so deutlichen Anstieg sei dies eine durchaus normale Entwicklung. Zumal die Bewertungsniveaus bereits als ambitioniert zu beschreiben seien und sehr viel positive Er-wartung eingepreist worden sei. Allerdings sei auch zu konstatieren, dass zumindest in Teilen eine Neubewertung der Risiken vollzogen werde. Dies sei unter anderem auf die politische Gemengelage in den USA zurückzuführen. Nachdem die Demokraten ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump auf den Weg gebracht hätten, habe das FBI gewarnt, dass durch diesen Schritt neuerliche Ausschreitungen angefacht werden könnten. Das Pentagon habe für den 20. Januar, dem Vereidigungstag von Joe Biden, bereits 15.000 Nationalgardisten angefordert. Unabhängig davon liefere auch das Chartbild zunehmend Warnhinweise auf eine nicht mehr idealtypische Konstellation.



Beim DAX zeichne sich eine kurzfristige Topbildung/Wendeformation ab. Bereits in der vergangenen Woche hätten negative Divergenzen zwischen dem Kursverlauf und den Indikatoren beobachtet werden können. Damit nehme die Wahrscheinlichkeit zu, dass die Supports bei 13.800, 13.680 und 13.619 einem Test unterzogen würden. (13.01.2021/ac/a/m)



