Ausblick: Um das erwähnte Gap komplett zu schließen, müsste der Index bis auf 15.380 Punkte zurückfallen. Bereits bei rund 15.420 Punkten könnte der Index allerdings wieder nach oben drehen.



Die Long-Szenarien: Die Bären hätten gestern richtig Druck aufgebaut. Um diesen zu lösen, müsste der Index bei rund 15.400 Punkten wieder nach oben drehen. In diesem Fall könnte der Index relativ schnell wieder bis 15.800 Punkte ansteigen. Ein prozyklisches Kaufsignal würde nach einem Tagesschlusskurs über 15.850 Punkte entstehen.



Die Short-Szenarien: Falle der DAX heute deutlich unter 15.380 Punkte zurück, dürfte der Index sogar die 15.250 Punkte-Marke erreichen. Auf diesem Kursniveau verlaufe der vielbeachtete EMA200 im Tageschart. Ein Rückfall unter 15.100 Punkte würde ein prozyklisches Verkaufssignal aktivieren. (15.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Käufer in der vergangenen Woche noch einen sehenswerten Konter beim DAX auf das Parkett zauberten, können die Bullen in dieser Woche keinen neuen Impuls setzen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bereits zu Wochenbeginn seien die Marktteilnehmer an der 15.800 Punkte-Marke gescheitert. Gestern sei es im Handelsverlauf sukzessive nach unten gegangen. Daher habe der DAX sehr nahe am seinen Tagestief bei 15.453 Punkten geschlossen. Das Tageshoch habe bei 15.698 Punkten gelegen. Die Eröffnung sei bei 15.680 Punkten gefolgt. Durch diesen Handelsverlauf sei eine rabenschwarze Kerze im Tageschart entstanden. Das Gap vom 7. Dezember habe der DAX jedoch noch nicht schließen können. Diese Kurslücke könnte heute im Blickpunkt der Anleger stehen.