Ausblick: Der DAX sei weiterhin angeschlagen und die laufende Aufwärtsbewegung sei lediglich als normale Reaktion auf die vorherigen starken Kursabgaben zu sehen. Möglicherweise könne der Index noch bis in den Raum von 12.330 Punkten ansteigen.



Die Short-Szenarien: Der DAX pendle noch etwas zwischen 12.100 und 12.220 Punkten, ein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelinge aber nicht mehr. In der Folge würden die Kurse wieder bis 12.000 Punkte abbröckeln. Unter 12.000 Punkte dürfte die Unterstützung bei 11.820 Punkten angelaufen werden. Würden die Bären den DAX noch tiefer drücken, sollten bald 11.400 Punkte aufblinken. Hier befinde sich die nächste große Unterstützung auf der Unterseite, die den Bären Einhalt gebieten könnte. Aber wohl auch nur kurzfristig.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne über 12.220 Punkte ansteigen und neue Aufwärtsdynamik generieren. Die nächste Zielmarke wäre dann bei 12.330 Punkten zu sehen. Spätestens dann dürften die Bären aber das Ruder wieder übernehmen. (05.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich weiterhin in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Index habe am 03. März in der laufenden Gegenbewegung die zuvor noch offene Kurslücke bei 12.211 Punkten wie erwartet schließen können. Im Tageshoch seien nach der überraschenden US-Leitzinssenkung um 50 Basispunkte sogar 12.272 Punkte erreicht worden. Doch die Euphorie habe nicht lange gewährt, in der Folge sei es wieder kräftig abwärts gegangen. Bei den durch das Coronavirus auftretenden internationalen wirtschaftlichen Verwerfungen könne noch billigeres Geld kaum helfen. Der DAX bleibe trotz der jüngsten Aufwärtsbewegung in einer schwachen Position und sollte seinem Abwärtstrend bald weiter folgen.