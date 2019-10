Gleiches sei auch mit Blick auf den Brexit zutreffend. Einerseits beharre Premier Johnson darauf, dass es zu keiner weiteren Verschiebung des Austritts kommen werde, andererseits solle genau dieses durch das vom Parlament verabschiedete Benn-Gesetz verhindert werden, sofern bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen verhandelt worden sei. Heute informiere Michel Barnier, der Brexit-Chefunterhändler der EU-Kommission über den aktuellen Stand der Brexit-Gespräche. Großartige Fortschritte sollten nicht erwartet werden.



Zuletzt sei der DAX nicht in der Lage gewesen, die 100-Tagelinie (12.125) einem erneuten Test zu unterziehen. Vielmehr sei der Index erneut unter die 55- und 144-Tagelinie (12.048/12.069) abgerutscht. Zudem seien die Supports in Form des 200-Tage-EMA (11.992) und des 144er Tenkan (11.961) temporär durchbrochen worden. Auch die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke sei unterboten worden. Damit sei der DAX auch an der auf den 15. August zurückgehenden Gann-Linie und einer Fibonacci-Fan-Line gescheitert. Entsprechend sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich die Reise zunächst in Richtung der 200-Tagelinie (11.809) fortsetze. Darüber hinaus gelte es, die Marken von 11.747, 11.671 (Regressionskanal) und 11.660 (200-Wochendurchschnitt) im Hinterkopf zu behalten.



Auch der S&P 500 (ISIN: US78378X1072; WKN: A0AET0) befinde sich in einer richtungweisenden Phase. Gestern habe sich der laufende Abwärtsimpuls nochmals beschleunigt, nachdem sich der Index deutlicher von der 55-Tagelinie nach unten abgesetzt habe. Bemerkenswert sei auch, dass mittlerweile 339 Titel aus dem marktbreiten Index unterhalb des 50-Tagedurchschnitts notieren würden. Bei 196 Anteilsscheinen liege zudem die 50- unter der 200-Tagelinie. Die nächsten beachtenswerten Supports würden sich bei 2.876, 2.845 und 2.819 Zählern finden. (09.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag startete der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nahezu unverändert in den Handel, um im weiteren Verlauf kontinuierlich abzugeben, berichten die Analysten der Helaba.Innerhalb übergeordneter Abwärtstrends sei es durchaus normal, dass gegenläufige Erholungsbewegungen nur von kurzer Dauer seien, bevor die ursprüngliche Bewegungsrichtung wieder aufgenommen werde. An der Gemengelage habe sich indes kaum etwas verändert. Weiterhin schwebe der Handelsstreit zwischen den USA und China wie ein Damoklesschwert über dem Markt. Zwar seien am Markt zuletzt Hoffnungen gehegt worden, dass die morgen und am Freitag anstehenden Gespräche zwischen beiden Ländern Vorschritte hervorbringen könnten, allerdings seien diese in der Vergangenheit reihenweise enttäuscht worden. Dies scheine aktuell ebenfalls zutreffend zu sein, denn die USA hätten Chinas Tech-Branche mit neuen Sanktionen belegt. Für acht Firmen sei US-Konzernen die Zusammenarbeit untersagt worden. Als Grund dafür hätten die USA Menschenrechtsverletzungen angeführt. Auch die von den USA gegen die EU verhängten Zölle würden das Sentiment belasten.