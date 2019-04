Bullen und Bären würden sich zurzeit um die "runde" Zahl bei 12.000 Zählern streiten. Heute dürfte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zuerst den Rückwärtsgang einlegen. Zur Stunde sehe man den deutschen Leitindex bei 11.947 Punkten, rund 0,5% unter dem Schlusskurs vom Freitag.



Der DAX habe Ende der vergangenen Woche knapp oberhalb der psychologischen Marke bei 12.000 Punkten geschlossen. Es könnte durchaus noch höher gehen. Die nächste Widerstandsbarriere liege im Tageschart bei 12.118/12.133 Zählern. Zwar halte sich der Relative-Stärke-Index (RSI) in der überkauften Zone auf, erst wenn diese nach unten verlassen werde, könnte es zu einer Korrektur kommen. Die beiden waagerechten Trendlinien bei 11.840/11.800 Punkten würden dem deutschen Leitindex als Unterstützungen dienen.



Auch für den Ölpreis der Sorte WTI sei es zuletzt weiter aufwärts gegangen. Die horizontale Trendlinie bei 62,03 USD habe, wie zuvor die einfache 200-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 61,35 USD, hinter sich gelassen werden können. Die Notierungen des schwarzen Goldes hätten das 61,8%-Fibonacci-Level bei 63,62 USD ins Visier genommen. Darüber wäre der Weg frei bis zur "runden" Zahl bei 70,00 USD. Aber auch der Ölpreis sei reif für eine Verschnaufpause. Der Relative-Stärke-Index signalisiere eine Übertreibung. Rutsche der Oszillator unter die Marke bei 70, wäre dies der Startschuss für eine Konsolidierung in Richtung der zuletzt zurückeroberten Chartmarken. (08.04.2019/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA hat zuletzt die Finanzmärkte angeschoben, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update".Laut Präsident Donald Trump könnte der Konflikt in den nächsten vier Wochen beendet sein. Allerdings habe es in den zurückliegenden Wochen und Monaten bereits einige solcher Ankündigungen gegeben. Geschehen sei bislang noch nicht viel.