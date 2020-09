Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die anfänglichen Kursgewinne konnte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nicht ins Ziel bringen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag(13.033 Punkte) ergebe letztlich sogar ein Minus von fast 100 Punkten. Überhaupt würden die deutschen Standardwerte bereits seit drei Wochenmit der runden Marke von 13.000 Punkten ringen. Diese Entwicklung sowie der Monatsultimo geben uns die Gelegenheit, einen Blick auf die langfristige Entwicklung auf Monatsbasis zu werfen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Auffällig sei zunächst, dass die DAX®-Schwankungsbreite im August innerhalb des Pendants des Vormonats verblieben sei ("inside month"). Kurzfristig sei deshalb eine "bullishe" Auflösung des beschriebenen Innenstabs in Form eines Spurts über das Augusthoch (13.222 Punkte) nötig, um neues Aufwärtsmomentum zu entfachen. Übergeordnet markiere dieses Level allerdings lediglich den Auftakt zur Widerstandszone aus dem Hoch von Januar 2018 und dem bisherigen Allzeithoch 13.597/13.795 Punkten.



Rückenwind komme vom trendfolgenden MACD, der gerade ein neues Einstiegssignal generiert habe. Im Anschluss an ein saisonal bedingtes Durchatmen im September stünden die Chancen auf ein Lüften des beschriebenen Deckels deshalb nicht schlecht. (01.09.2020/ac/a/m)



