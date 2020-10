Ausblick: Der Richtungskampf im DAX sei weiter voll im Gange und könnte unterhalb von 12.886 Punkten zugunsten der Bären ausgehen. Die Verkaufssignale der letzten Wochen hätten bislang nicht neutralisiert werden können.



Die Short-Szenarien: Breche der DAX jetzt auch unter den Bereich um 12.500 Punkte ein, wäre ein weiteres bearishes Signal aktiv und mit Abgaben bis 12.207 Punkte zu rechnen. An dieser Stelle entscheide sich dann der weitere mittelfristige Verlauf. Denn ein Bruch dieser zentralen Unterstützung hätte ein übergeordnetes Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 11.957 Punkten zur Folge.



Die Long-Szenarien: Könne der Index dagegen in dieser Woche über 12.750 Punkte ansteigen, wäre ein Angriff auf die markante Hürde bei 12.886 Punkten die Folge. Hier könnte die Verkäuferseite nochmals zuschlagen und den Index bis 12.500 Punkte abverkaufen. Darüber wäre allerdings ein kleines Longsignal mit Zielen bei 12.950 und 13.075 Punkten aktiviert. (05.10.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX scheiterte in den vergangenen Monaten mehrfach an der Widerstandszone im Bereich des Verlaufshochs bei 13.313 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zuletzt sei diese Barriere Mitte September angelaufen und wieder von den Bären verteidigt worden. Seither sei der Index in einer geradlinigen Verkaufswelle unter die Unterstützung bei 12.633 Punkten und fast an die zentrale Haltemarke bei 12.207 Punkten eingebrochen. Allerdings sei es den Bullen in der letzten Woche gelungen, eine Erholung einzuleiten, die den Wert wieder an die Hürde bei 12.886 Punkten angetrieben habe. Dort seien die Bullen gescheitert und der Index sei in der zweiten Wochenhälfte wieder deutlich zurückgefallen.