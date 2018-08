Ausblick: Noch sei der Anstieg der letzten Wochen intakt. Dennoch würden sich die bearishen Signale mehren.



Die Short-Szenarien: Solange der Wert unter der Widerstandsmarke bei 12.885 Punkten notiere, hätten die Bären kurzfristig die Chance, eine deutliche Abwärtsbewegung einzuleiten. Werde jetzt auch die Aufwärtstrendlinie unterschritten, dürfte sich die gestrige Korrektur bis 12.640 Punkte ausweiten. Dort hätten die Bullen erneut die Gelegenheit, einen weiteren Anstieg zu initiieren. Abgaben unter die Marke würden die Verkaufswelle dagegen verschärfen und zu einem Einbruch bis 12.503 Punkte führen. Darunter lägen die nächsten Ziele bei 12.390 und 12.104 Punkten.



Die Long-Szenarien: Um den gestrigen Rückgang zu neutralisieren, müsste der DAX über 12.820 Punkte ansteigen. In diesem Fall würde es zu einem zweiten Ausbruchsversuch über die 12.885 Punkte-Marke kommen. Sollte der Index erneut an der Marke nach unten abprallen, wäre mit einer Wiederaufnahme des Abwärtstrends seit Mitte Juni zu rechnen. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Kurshürde stünde dagegen eine Aufwärtsbewegung bis 12.951 Punkte an. Doch auch dieser Widerstand könnte Ausgangspunkt einer deutlichen Abwärtsbewegung werden. Erst darüber wäre der Weg bis 13.030 und 13.204 Punkte frei. (02.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang Juli konnte der DAX in einer geradlinigen Erholung vom Zwischentief bei 12.104 Punkten bis an den Widerstand bei 12.745 Punkten klettern und die Marke in der vergangenen Woche durchbrechen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Kaufwelle habe an die Kurshürde bei 12.885 Punkten geführt. Dort hätten sich die Verkäufer zurückgemeldet und im gestrigen Handel für einen Rückfall unter die 12.745 Punkte-Marke gesorgt. Damit notiere der Index nur noch wenige Punkte von der Aufwärtstrendlinie entfernt, die die Erholung auf der Unterseite eingrenze.